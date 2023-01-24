赵少康建议蔡英文列三条件登征人启事觅台新任行政院长

台湾行政院长苏贞昌在农历新年前宣布内阁总辞，总统蔡英文迟迟未宣布新阁揆人选，中广董事长赵少康星期二（1月24日）脸书发文，建议蔡英文列三个条件登征人启事，寻找新任行政院长。

赵少康在脸书贴文写道，总统蔡英文到处找阁揆显然碰到了困难，捧高端的前副总统陈建仁舍不得一个月49万新台币（约2万1326新元）而且可以领到死的中研院高薪；爱抄袭的前桃园市长郑文灿被质疑怎么能管教育部？因为教育部管台大，台大管社科院，社科院管郑文灿的学位与论文；选败的前交通部长林佳龙接连选输台中市与新北市，侯友宜怎么那么倒霉，老是碰到选输他的人立刻爬到他头顶管他？

赵少康说，消失的行政院副院长沈荣津理论上可以升院长，但没有人讨论他，显然副院长干假的。国安会秘书长顾立雄政治历练不够、台日关系协会会长苏嘉全政治争议太多，绕来绕去，搞不好“蓦然回首 那人却在灯火阑珊处”，还是苏贞昌。“要有拿着扫把打共匪的亡命之徒性格来对抗副总统赖清德，想来想去，真的还只有苏贞昌”。

赵少康说，蔡英文如果实在找不到人，又不好吃回头草找苏贞昌，干脆登个征人启事，广征天下英雄豪杰，最重要的三个条件是：1、能够赤手空拳打“共匪”。2、能够赤胆忠心抗赖清德。3、能够破口大骂立法院国民党委员。