中国去年新能源汽车产销连续八年保持全球第一

中国汽车工业协会最新统计显示，中国2022年新能源汽车持续爆发式增长，产量和销量连续八年保持全球第一。

据《人民日报》星期二（1月24日）报道，中国去年新能源汽车产量和销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。

据报道，中国市场规模全球领先。去年中国新能源汽车全年销售688.7万辆，市场占有率提升至25.6%，高于上一年12.1个百分点，全球销量占比超过60%。其中纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量151.8万辆，同比增长1.5倍。

报道称，中国品牌竞争力大幅提升。2022年，自主品牌新能源乘用车中国国内市场销售占比达79.9%，同比提升5.4个百分点；新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。全球新能源汽车销量排名前十的企业集团中中国占据三席，动力电池装机量前十企业中国占据六席。

根据报道，中国配套环境日益优化。截至2022年底，全中国累计建成充电桩521万个、换电站1973座，其中2022年新增充电桩259.3万个、换电站675座，充换电基础设施建设速度明显加快。累计建立动力电池回收服务网点超过1万个，基本实现就近回收。

中国工信部有关负责人说，当前，中国新能源汽车已进入全面市场化拓展期，预计今年仍将保持较快增长态势。