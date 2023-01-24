中国人大常委谭耀宗：中央政府未收紧对香港管治

即将卸任的中国全国人大常委谭耀宗否认，外界指中央政府收紧对香港管治的说法，并说中央政府因应反修例事件作出的决定，是为平定乱局。

谭耀宗五年前当选中国全国人大常委，今年3月将写下此职务。

在经历了2019年反修例事件后 ，中国中央政府使出“连环拳”，先后订立《香港国安法》和修改香港选举制度，近期还完成释法，将是否允许外籍律师参与抗辩涉违反《国安法》案件的决定交由香港特首和国家安全委员会。

对于外界认为中央政府收紧了对香港的管治，谭耀宗星期二（1月24日）接受香港有线宽频电视专访时说，不能从主观上认为管治有所收紧，并指《基本法》和《国安法》内都有规定，须依例行事，否则需承担法律责任。

他反问，如果国家受到冲击，危害到国家安全，或有人试图利用香港破坏国家安全，是否应加以制止，因此他认为中央政府所做的一切是为平定乱局。

谭耀宗说，当中央政府对香港的信心增加，可能有些事情又会不同。

谭耀宗坦言，自己任内每件事都是为了香港利益、长治久安，为了稳定社会，因此相信所做的事有利香港社会和香港市民。他举例称，在《香港国安法》通过当晚，他返回香港，当时有一群年轻人手持花束、拉着横额到场迎接他。

此外，谭耀宗说，他卸任常委后暂无退休打算。他目前正担任港澳研究会副会长，两名香港前特首董建华和梁振英成立的香港再出发大联盟，也由他担任秘书长，当前仍有很多工作要做。