下午察：Chinese还是Lunar？农历新年英译掀口水战

全球超过10亿人在庆祝农历新年之际,关于这个佳节的英译名称再次激起了舆论口水战。

据英国广播公司中文网报道,大英博物馆1月12日发文宣传一场韩国农历新年活动时写道,“和我们一起庆祝韩国农历新年(Korean Lunar New Year),欣赏新罗乐团的神奇表演”。贴文被分享到中国社交媒体后炸开了锅,许多中国网民批评大英博物馆将源自中国的新年冠以“韩国”是盗用文化。

有微博网民说:“谁的新年你不知道吗?作为历史博物馆,懂得尊重各国历史是最基本的要求。”也有网民调侃:“韩国啥时候再成为中国的附庸国啊,那么崇拜我们。”“明明就是采纳中国传统历法,却要冠上韩国这个名字,这难道不是偷窃吗?”

不过,也有一些网民认为没有必要大惊小怪,其中一名网民写道:“农历新年本来就是很多国家一起庆祝。这个活动是韩国乐团的活动,所以加上韩国自然也没什么问题。”

据报道,这场庆祝农历新年的活动由韩国文化体育观光部赞助,节目包括韩国传统音乐和舞蹈表演,以及韩国馆馆长的讲解。

大英博物馆推特账号曾在1月12日发文写道,“和我们一起庆祝韩国农历新年(Korean Lunar New Year)”而被大批中国网民骂翻。该帖子目前已被移除,链接到大英博物馆官网的页面也显示无法访问。(互联网)

在大英博物馆发生此次争议前,美国加利福尼亚州迪士尼度假区也因农历新年英译名称被大批网民骂翻。

加州迪士尼度假区1月12日在推特发文,欢迎民众在农历新年期间前往迪士尼品尝独特美食。随后,它也在1月20日以及21日发文欢迎农历新年的到来等。但由于它使用了“Lunar New Year”,而非“Chinese New Year”,留言区里出现了很多看来是中国网民的批评。

在新加坡,南洋理工大学在校园内张贴介绍“亚洲各国春节习俗”的活动展板被涂鸦,原本的“Lunar”字眼被人改成“Chinese”。有网民在小红书上发贴文,指校方要求学生组织必须使用“Lunar New Year”而非“Chinese New Year”,并对此表达不满,质疑这是不尊重华族学生。

南大发言人在回应媒体询问时指出,南大除了中国留学生,也有来自韩国、越南等各国的学生与职员,“本着多样性和包容性的精神,我们在年度庆祝活动中,使用了‘农历新年’(Lunar New Year)这个词。”

除了外国机构,也有中国人曾因使用“Lunar”而踩雷。中国新生代知名演员王鹤棣创立的个人服装品牌“D. Desirable”,早前因在Instagram发布新年祝贺时使用了“Lunar New Year”一词,贴文同样遭中国网民出征。该品牌很快删除了帖子,并重新发布了一条写有“Chinese New Year”的帖子。

中国新生代知名演员王鹤棣创立的个人服装品牌“D. Desirable”,早前因在Instagram发布新年祝贺时使用了“Lunar New Year”一词,贴文同样遭中国网民出征。(互联网)

这并非中国人首次发生类似事件。中国名模刘雯五年前在Instagram上祝贺春节,用英文写下“Happy Lunar New Year”,也是遭到网民一阵炮轰,最后道歉收场。刘雯据说是世界上薪酬最高的模特之一。

另一边厢,风靡全球各地的韩国女子音乐组合“NewJeans”成员Danielle则面临完全相反的危机。

网媒“香港01”报道,NewJeans的成员Danielle为韩国、澳洲混血儿,她因在一段给粉丝的文字信息中用英文提到“Chinese New Year”,马上受到韩国网民的猛烈抨击。

韩国女子音乐组合“NewJeans”成员Danielle。(互联网)

纵观上述种种,很显然的,对于农历新年这个传统节日的英译,该被称作“Lunar New Year”还是“Chinese New Year”,网络舆论并没有一致的看法,一词之差,在不同群体看来含义却有着天壤之别。

农历新年又称春节或阴历新年,源自以农历计算的中国传统节日,韩国、越南、新加坡、马来西亚等亚洲国家也普遍庆祝该节日。

上海天文馆展教中心网络科普部部长、上海市天文学会副秘书长施韡接受《北京晚报》采访时说,把农历新年称作“Lunar New Year”未尝不可,但不准确。他说,“lunar”的意思是“月亮的”,阴阳合历的英文是“Lunisolar calendar”。从历法的角度说,中国农历不是阴历,而是阴阳合历。

无独有偶,观察者网去年2月也刊发题为《就应该理直气壮地喊出:Chinese New Year!》的评论文章,当中也提到类似的说法:中国传统历法(又称农历或夏历)同时参照了对太阳和月亮的观测,近代一些老百姓将传统历法称为“阴历”,主要是相对西来的纯阳历而言,实际上是不准确的。

文章也说,近几年来随着中国经济崛起和中国人消费能力大幅提升,农历新年这个节日越来越引起注意,一些西方的商家和政客想通过拜年拉拢华人群体,但很多海外越南人和韩国人不愿意承认自己过的是“中国新年”(Chinese New Year),也不习惯用中国近代袁世凯发明的叫法“春节”(Spring Festival),“因此出于‘文化包容’的所谓‘政治正确’创造出一个去中国化的说法——‘月历新年’(Lunar New Year)”,其中逻辑其实跟西方近些年开始以问候语“各种节快乐”(Happy Holidays)来代替“圣诞节快乐”(Merry Christmas)类似。“各种节”囊括了年末的多个节日,例如西历新年和犹太人的光明节等等,目的是为了照顾不信基督教的人。“月历新年”的叫法则是为了同时讨好华、韩、越等亚裔族群。

从观察者网的文章看来,“Lunar New Year”是错误的叫法,是因为农历不是阴历,是阴阳合历。但文章没有建议改叫“Lunisolar New Year”,而是说:就应该理直气壮地喊出:Chinese New Year!所以问题不在历法,历法只是用来否定“Lunar New Year”的理由,关键是没有了“Chinese”——去中国化,是西方要“讨好”韩、越等亚裔族群。

韩国首尔火车站在农历新年假期前夕迎来排队人潮。(法新社)

一个舞狮团1月22日在菲律宾马尼拉的中国城表演。(路透社)

越南也在庆祝农历新年,但不同于其他地区,人们庆祝的是猫年。(法新社)

中韩两国网民近年来因文化归属大动干戈的案例也不止于农历新年,包括端午节、朝鲜族服装、泡菜等等,双方经常在网上指责对方进行“文化盗窃”。

新加坡国立大学政治系副教授庄嘉颖向英国广播公司中文网说:“我认为这里有太多的民族主义,可能受到社交媒体的推动……涉及传统、历史和民族主义的更激烈的政治争论正在加强人们对声索社会和文化标志的必要性的信念。”

不过,庄嘉颖认为,这不仅是在韩国和中国之间,东南亚等其他国家也有类似争端。例如,马来西亚、新加坡和印度尼西亚的民众之间也存在关于某些菜肴和民歌起源的争论。“但这些争论往往比较温和——可能反映出这些国家之间的摩擦和紧张局势较少。”

他这一番话,也间接表明中国近年来不断恶化的外部环境,尤其是随着中国与西方多国的对立情绪不断被拉高,多项议题也升级为新的政治议题。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深访问研究员、南洋理工大学拉惹勒南国际研究院兼任教授廖建裕在2021年2月曾撰文说:“很明显,‘农历新年’是用来指代春节的最初名称。然而,随着身份政治的兴起,“华人新年”(Chinese New Year)和“中国新年”(Zhongguo Xinnian)一词变得更加流行。”

廖建裕并说,自己不认为这是一个正确的趋势,因为农历新年不是由中国或中国人的垄断。他以东南亚华人为例称,他们都认为自己的未来属于国籍所在国,“关于‘中国新年’或“农历新年”的辩论发生在中国崛起对该地区国家建设构成挑战之际。让我们回到原来的名称——农历新年——而不是强调种族或任何国家的民族认同的名称”。

无可否认,农历新年是中国的传统习俗,但时至今日,它也是世界各地华人、华裔甚至韩裔、越南裔等等亚裔都会庆祝的节日。农历新年已非中国或中国人的专利,甚至,在很多时候,海外各地华人对“Chinese”这个身份的理解,恐怕也跟中国人的理解不一样。