海南安徽新任副省长顾刚任清华为中国最年轻副省部级干部

海航集团原党委书记顾刚被任命为海南新任副省长，今年45岁，是目前中国最年轻的副省长。同样曾参与海航破产重整的任清华被任命为安徽省副省长，今年48岁。她是目前中国最年轻的女副省部级干部。

根据鲁网报道，海南省第七届人民代表大会第一次会议上周二（1月17日）选举出冯飞为省长，沈丹阳、倪强、谢京（女）、陈怀宇、蔡朝晖（回族）、顾刚为副省长。

年仅45岁的顾刚是此次履新副省长的“新面孔”，也是中国最年轻的副省长。

公开简历显示，顾刚是陕西镇安人，在职研究生学历，工学博士学位，1998年7月参加工作，1997年4月加入中国共产党。

顾刚有北京、海南、湖南多地工作经验，曾长期在企业工作，历任湖南金果实业股份有限公司财务总监、北京银泰置业有限公司财务总监、海南省发展控股有限公司副总经理、海南省发展控股公司副总经理，海口国家高新技术产业开发区工委书记，海口市副市长、市委常委、常务副市长，海南省发展控股公司党委书记、董事长等职。

2020年，应海航集团请求，海南省政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”。顾刚任联合工作组组长，同时担任公司执行董事长。

2021年1月，顾刚辞任海航集团执行董事长，职务调整为海航集团有限公司党委书记。2021年11月，顾刚出任海南省发改委党组书记、主任，至此番履新。

另据安徽日报微信公众号消息，本月10日，同样曾参与海航破产重整的任清华被任命为安徽省副省长。她也是目前中国最年轻的女副省部级干部。

公开履历显示，48岁的任清华是土家族，湖南石门人，大学学历，法学学士学位，工程师，无党派人士。她1996年7月参加工作，曾在企业任职，2012年3月到海南工作，任海口市发展和改革委员会（市国民经济动员办公室）主任，2013年11月任海口市副市长。

2019年5月，任海南省洋浦经济开发区管理委员会主任。

2020年，“海南省海航集团联合工作组”成立。时任海南洋浦经济开发区管理委员会主任的任清华任联合工作组常务副组长。随后，任清华又担任了海航集团董事、联席CEO（首席执行官）职务。

2021年1月，任清华辞去集团董事及联席首席执行官职务。

2022年7月，任清华当选为海南省工商联（总商会）第九届执行委员会主席（会长），至此番履新。