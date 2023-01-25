港农历新年赛马投注额20.6亿港元 创回归后新高

香港赛马会星期二（1月24日）按传统上演“农历新年赛马日”，这也是自2020年后，首次有公众人士入场的农历新年赛马日。入场人数除了创三年新高，投注额也高达20.6亿港元（下同，约3.47亿新元），为香港回归后投注额的新高。

综合《明报》、《星岛日报》、香港中通社报道，约79000人在沙田马场观战，连同跑马地快活谷的在场人数共有约84000人，创三年以来新高。至于总投注额则高达20.6亿港元，是史上第三次冲破20亿港元大关，并打破了去年7月马季创下的记录，成为香港回归后的单日纪录。

由于这是阔别三年后首次有公众入场的农历新年赛马日，香港赛马会举办了隆重的开幕仪式。除了邀来香港财政司司长陈茂波出席开幕仪式，与一众赛马会高层主持醒狮点睛活动，也安排知名女歌手容祖儿现场献唱。

赛马会行政总裁应家柏说，马场气氛相当热闹，喜见众多马迷入场观赛。他也表示，对投注额再创新高感到很高兴，并称这反映社会大致恢复常态。

另一方面，自1月初香港和中国大陆落实首阶段免隔离通关后，星期二的赛马活动吸引了不少大陆游客。来自江苏的姬姓男士受访时说，他趁着农历新年假期，特意来香港旅游，而赛马作为香港特色项目，一定要来感受现场气氛。

据报道，星期二是农历正月初三，俗称“赤口”，不宜拜年，以避免和朋友发生口角。每年这一天，众多香港市民就会相约到沙田赛马场观赏马赛，许下马到成功的心愿。

