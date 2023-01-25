花旗认为中国股票是上半年的投资亮点

花旗的财富管理策略师认为，随着中国重新开放的积极作用盖过其他地方利率上升和衰退隐现的负面影响，2023年上半年中国股票会成为投资亮点。

《华尔街日报》报道，花旗财富管理平台Citi Global Wealth Investments的亚洲投资策略主管彭垦最近接受采访时说，至少就上半年而言，在境内外上市的中国公司股票无疑会表现最佳。

他说，中国股票自去年11月以来的涨势只收复了此前20个月失地的四分之一。因此，虽然熊市已经结束，但复苏之路还很漫长。

就2023年而言，花旗财富管理策略师对中国股票给予增持评级，这是他们在全球范围内给出的唯一一项市场层面增持评级。中国目前正努力摆脱为期两年的监管整顿风暴和严格防疫措施对国内经济的不利影响。官员们已暗示将出台更多促增长政策，并加强了对陷入困境的国内房地产行业的援助力度。

多措并举之下，MSCI明晟中国指数已升至六个月高点，较去年10月触及的低点上涨逾50%。该指数过去两年来累计下跌逾40%。

鉴于目前中国股票市场的交易量相对稀少，花旗财富管理团队认为未来还有更多上涨空间。彭垦说，与2021年初中国股票估值很高的时候相比，现在的交易量简直微不足道。他表示，这确实是花旗仍看涨中国股票的部分原因，因为可能会看到更多资金流入。

花旗认为旅游和金融类股票以及拥有战略性政策支持的板块存在投资机会。彭垦说，中国重新开放后旅游业回暖，航空公司和免税店运营商等企业将是直接受益者。

他也说，包括银行、保险公司和财富管理公司在内的金融类股看起来也有吸引力，原因是有预期认为随着房地产市场流动性的改善，资产质量风险将得到缓解。他说，这些金融公司都有一定程度的房地产曝险敞口，而且鉴于政府正帮助开发商进行再融资，对于房地产危机蔓延的担忧正在减弱。

从较长期来看，中国政府“十四五”规划中确立的国家首要发展目标所支持的行业应存在投资机会。彭垦说，半年后，当重新开放驱动的实际运行测试完成后，具有投资潜力的板块将包括绿色能源、人工智能、通讯、电信、空间技术和生物技术。

花旗认为，亚洲其他地区在今年晚些时候可能会变得更有吸引力，预计届时美联储将开始扭转激进加息的路线。彭垦说，到2023年底，预计美联储将成为政策立场最宽松的主要央行之一，东南亚国家可能会从美元走弱中受益。