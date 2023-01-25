中国官媒：更好统筹双循环就能不断增强生存力和竞争力

中国官媒《经济日报》星期三（1月25日）发表评论文章说，面对世界变局加速演进、冠病疫情冲击、国内经济下行等多重考验，外贸外资的逆势上扬，再次证明中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变。也充分表明，更好统筹国内循环和国际循环，用好国内国际两个市场两种资源，中国就能不断增强生存力、竞争力、发展力、持续力。

文章引述了近期发布的两组数据：中国外贸规模2022年首次突破40万亿元（人民币，下同，约7.79万亿新元）关口，连续6年保持货物贸易第一大国地位，出口国际市场份额连续14年居全球首位；吸收外资规模突破1.23万亿元，继续保持增量提质态势。

文章指出，近年来，经济全球化遭遇逆流，国际经济循环格局发生深度调整。过去一年，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现，冠病疫情、乌克兰危机等超预期因素冲击影响陡然增加，中国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻。构建新发展格局，推动高质量发展，是中国立足经济社会发展全局、统筹国内国际两个大局，掌握未来发展主动权的长远之策。

文章说，从2020年首次提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”，到中共二十大报告进一步阐释“增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平”，再到中央经济工作会议提出“更好统筹国内循环和国际循环”，一系列重要论断为中国经济发展把脉定向，是为化解严峻复杂的国内外诸多矛盾作出的积极回应、提出的战略举措，具有深刻的历史必然性和强烈的现实针对性。

文章说，更好统筹国内循环和国际循环，要增强国内大循环内生动力和可靠性，集中精力办好自己的事情。大国经济的优势在于内部可循环。中国拥有世界最完整的产业体系和潜力最大的内需市场，这是中国应对风险挑战的坚强保障和底气所在。但也要看到，当前中国发展不平衡不充分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，发展中的矛盾和问题集中体现在发展质量上。唯有立足自身，加快建设全国统一大市场，着力扩大国内需求，加快科技自立自强，推动产业链供应链优化升级，把国内大循环畅通起来，才能不惧国际风云变幻。

更好统筹国内循环和国际循环，要提升国际循环质量和水平，塑造国际经济合作和竞争新优势。新发展格局绝不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。以国内大循环为主体，绝不意味着开放后退、自给自足，而是实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放。进入新发展阶段，要坚持推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，在贸易、投资、人才、技术、能源资源等方面的国际循环进一步扩大规模、优化结构。要依托中国超大规模市场优势吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平。要以国际循环提升国内大循环效率和水平，改善中国生产要素质量和配置水平，推动中国产业向全球价值链中高端迈进。

文章最后说，当今世界，经济全球化潮流不可逆转，任何国家都无法关起门来搞建设。只有加快构建新发展格局，更好统筹国内循环和国际循环，才能妥善应对好各种可以预见和难以预见的狂风暴雨、惊涛骇浪，推动中国号巨轮乘风破浪、扬帆远航。