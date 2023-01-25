中国大陆旅行团料最快3月访港

由于旅行社组团需要时间，加上中国大陆赴港签证仍有限制，香港旅游业界人士预计最快三月才有大陆旅行团到访香港。

据星岛日报星期三（1月25日）报道，香港旅游业界人士表示，因香港前仍设有通关配额及核酸检测，因此目前来自中国大陆的访客基本上都是自由行旅客。

香港入境团旅行社协会创会会长谢淦廷说，预计过年后会有更多中国大陆旅客到访。

他估计，当前的澳门访客多为来自中山或珠海的澳门常客，加上澳门较香港开放得早，故较易吸引内地旅客。

他指出，以往高峰期一日最多有五百多个内地旅行团访港，相信若要回复正常状态，“有五十至一百个团是最正常”。由于中国大陆旅行社亦需时间准备，估计三月左右才有大陆旅行团陆续访港。

香港旅游联业工会联会秘书长林志挺则表示，因时间紧逼未能组团，故目前访港的基本上都是自由行旅客，“内地旅行团基本没有”。

他说，目前团体签证仍未开始，而通常旅行团需要一个月前组团收客，故预料最快也要“三月中之后才可能有团”。

他也说，现时中国大陆旅行社还未要求香港旅行社正式报价，只是探听业界复业的准备情况。

至于香港到访内地的旅行团，林志挺表示，目前中国大陆接待港团的旅行社仍在准备中，而且中国大陆文旅局的正式文件中未有明确表示可以接待港澳团，估计也要待三月才能陆续接待港团。

谢淦廷则指出，相信要待核酸检测取消，香港旅行团才有望恢复。