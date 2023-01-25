陈建仁据报确定接替苏贞昌出任台行政院长

台湾媒体报道，总统蔡英文在农历新年期间与前副总统陈建仁面谈，并成功说服陈建仁接替苏贞昌出任新一任行政院长。

台湾《自由时报》报道，这项消息将在星期四（1月26日）正式对外公布。前行政院长苏贞昌上星期四（19日）下午向蔡英文当面请辞。他是台湾1996年开始总统民选以来，任期最长也最年长的阁揆。

据报道，面对蔡英文的当面征询，陈建仁并没有推托，原因是执政的民进党在去年11月“九合一”地方选举大败后，需要重新整队再出发，“正面临高度的期待与考验”。

报道也说，台湾明年1月将举行总统选举，因此民进党政府必须重塑最佳的执政环境，做为民进党候选人的后盾。在这背景下，陈建仁愿意出任新一任行政院长。

另据台湾网媒“ETtoday新闻云”报道，在确定阁揆人选后，民进党接下来必须考量党内派系平衡的内阁人事布局，加上民进党诸多任满的县市首长都确定要安排入阁，这相较于苏贞昌任内多是任用公务员或大学教授，正式宣告新的内阁团队将进入派系共治的时代。

在此前提下，虽然阁揆人选未定案，几位民进党内中生代领袖入阁已是定局，且执掌的职务不会跟先前外传的传闻有太大差异。不过，ETtoday新闻云报道，先前传出前桃园市长郑文灿较有可能接任行政院副院长，而前交通部长林佳龙接任总统府秘书长一事，近来传出两人对调的讨论，可能改由林佳龙接行政院副院长，由郑文灿入府掌总统府秘书长。

对此，报道引述民进党派系人士说，郑文灿、林佳龙的党政经验都很丰富，而林佳龙在府院党团、中央地方、行政立法部门都待过，而且身为“政策控”，对于政策的了解跟执行都是可以胜任；至于郑文灿方面，他的身段柔软，如果接任总统府秘书长，确实适合居中扮演府院党协调的角色。