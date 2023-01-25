赵立坚调任后首度露面贴春联

中国外交部前发言人赵立坚调任外交部边界与海洋事务司副司长后，在其妻汤天如大年三十（1月21日）晚发的微博中首度露面。赵立坚同日也发微博给大家拜年。

赵立坚妻子汤天如微博号“大聪和臭丫头”当晚在微博发出丈夫贴春联的照片，并写道：“祝愿大家兔年吉祥，安康幸福，大展宏兔”。

照片中的赵立坚身穿一件蓝色大衣，在门口贴上“迎春接福”的春联。

赵立坚当晚也发了一则微博，写到“给大家拜年！祝愿大家兔年所求皆所愿，心安福常在！” 配图是一只拜年的卡通兔子。

网民注意到两则贴文均发布于江苏，猜测河北人赵立坚可能是陪汤天如回娘家。

不少网民留言给予赵立坚二人祝福，“祝赵叔赵婶新春快乐”，“赵叔太帅了”。也有网民留言议论赵立坚的调职：“我觉得挺好，一是待遇没变，副厅级，未来高低可以，以享受正厅级待遇退休，然后毕竟是京官，正厅级领导职务也是有可能的。二是有时间多陪陪家人孩子，当官，多大是大呀。”

中国外交部官网“组织机构”栏目今年1月9日显示，赵立坚已出任边界与海洋事务司副司长一职，不再担任外交部新闻司副司长、发言人。

由于在此之前汤天如在微博的一系列言论曾引发不少争议，赵立坚的调职也引来是否为“明升暗降”的猜测。

汤天如曾在去年11月30日发文说，赵立坚的发言人工作很奇特，“每天办公室工作12小时加，回家工作到深夜12点加，待遇优厚似快递小哥，没有加班工资，没有奖金，没有时间没有家。”她还在回复网民留言时说：“我和我们的敌人们都真心希望他（赵立坚）尽快辞职回家。”不过这则微博随后被删除。

现年50岁的赵立坚1996年开始在中国外交部工作，曾在中国外交部亚洲司、驻巴基斯坦使馆、驻美国使馆等任职，2019年在中国驻巴基斯坦使馆公使衔参赞任上调任外交部新闻司副司长，2020年2月首次以外交部发言人的身份在外交部蓝厅亮相，直至此番调任。