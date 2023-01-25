摩根士丹利投资管理：千万别按指数权重配中国

摩根士丹利投资管理公司的高管建议，不要按照基准指数的权重来配置，特别是在涉及中国市场时。

彭博社报道，摩根士丹利投资管理公司副首席投资官兼新兴市场宏观经济研究主管坎达里（Jitania Kandhari）说：“中国是该指数的重要组成部分，占30%，但我们认为，随着指数增长，其占比不会更大。”

她解释，原因是中国面临过度负债的经济部门和全球供应链迁移等挑战。“你真的必须主动挑选，投资于其他前景不错的国家，不要按照基准权重进行配置。”

另一方面，印度是其基金的最爱，也是其超配最大的市场之一。

“所有对中国不利的因素都对印度有利”，坎达里说。印度人口在增长，债务也低于中国，而中国正处在“去全球化的风暴眼”，这场风暴正在推动供应链迁离，有利于印尼、泰国、越南和墨西哥等其他新兴市场。

坎达里还说，摩根士丹利投资管理公司正在撤离美国股市，以增加发展中市场的风险敞口。她表示，发展中市场的股票估值有吸引力，印度等经济体的增长势必好于美国。

“市场每十年会出现一个新的领军者。2010年代是美股和大型科技股......新兴市场和国际股票显然能成为当前年代的领军者。”摩根士丹利投资管理公司的资产管理规模为1.3万亿美元。