吴晓波力挺任泽平：在为民营经济正名上与夹头势不两立

针对中国民营经济研究会副会长任泽平和被视为左派大V的网络名人司马南在微博上的骂战，中国中国知名财经作家吴晓波星期三（1月25日）发文力挺任泽平说，在为民营经济正名这件事情上，“我们与夹头们已然势同水火、势不两立”。他同时也说，在对峙的时候，脱掉西装，学会光着膀子说话，不惜脏了自己的手，把大粪捡起来，扔出去。

吴晓波在文中说，这两天春节，大家都在放假，任泽平突然在海南炮轰“司马夹头”，挺身为民营企业正名和呼喊。在莫干山仙潭村度假的吴晓波说，自己忍不住要为任泽平助一下阵。

吴晓波说，中国知识分子一向“自惜羽毛”，喜欢在一箭之外的舒适之地，摇着扇子谈经论道。这种怕死惜命的臭毛病，也是过去一段时间，夹头们得以纵横网络舆论圈的原因所在。

无论是在学界还是企业界，说到夹头或叼盘，大家都摇着头把他们当成一个恶劣的笑话。但是却罕见有人愿意或者敢于冲到一线，与他们大声地辩驳格斗。这样的后果是，在相当广泛的民众层面，企业家成了“资本家”，人们对民营经济产生了极大的误读和错解，它所造成的压抑的舆论氛围，进而打击了民营企业家的信心，其最终的结果则是，影响了中国经济的投资和复苏。

吴晓波指出，夹头们所用来攻击民营经济的议题，主要集中在两个方面：一是对互联网平台的污名化，二是对联想等企业在本世纪初的产权清晰化的质疑。这两个议题并非不可公开讨论，甚至在学界和有关政府部门一直是重点研究的课题。但是，因为“体面人”们——包括自己在内——的软弱和自惜，在过去的一段时期里，居然形成了一边倒的舆论氛围。

吴晓波还提到去年年初，任泽平因放开生育的倡议被网暴时，一度情绪非常低落。他劝道，当有人上门来砸玻璃的时候，你是不能穿着西装系着领带跟他论理的。“当有人把大粪扔到我们身上的时候，我们要有把大粪涂到自己脸上，然后再用力扔回去的勇气。”这次，任泽平算是做到了。

吴晓波直言，“在为民营经济正名这件事情上，我们与夹头们已然势同水火、势不两立，交锋还将继续，以后哪怕官司打到法庭上，也在所难免。”这一次的赤膊格斗，并不是为了说服夹头们，甚至也不是为了把他们赶出舆论场，大家所能做的是，把自己的意见也大声地说出来。而在对峙的时候，脱掉西装，学会光着膀子说话，不惜脏了自己的手，把大粪捡起来，扔出去。



吴晓波最后说：“我们的勇敢，只是为了这个国家的产业经济健康发展，为了市场经济在中国的大张旗鼓，为了民营企业家们的信心复苏，再或者，为了日后回忆往昔的时候，拍着胸脯不后悔——“老子当年也是有脾气的”。

任泽平1月18日在微博上发文称：“有人说中国要搞计划经济，这是绝对不可能的。” 任泽平1月20日再次发文说，提振民营经济信心有一个很快见效的办法。现在各界呼声比较高的主要是，把网上个别“喊打喊杀”“让民营企业离场退场”的坏人管起来。



任泽平的说法被外界解读疑似针对司马南。司马南曾发表过类似“民营企业退出”的言论。

司马南1月22日以题为《明人明察：警惕任泽平》的一篇文章回击称，“任泽平最近以特别高的调门和特别高的频率，要求封杀不同声音。”文章称，“明明代表某些利益集团，却喜欢借助‘民’的名义表达实际诉求”，“从来不肯承认计划经济时代的成就”。

在双方隔空骂战中，司马南指任泽平是伪经济学家；而任泽平则抨击司马南是“坏人代表”。司马南与任泽平微博互怼，引发网民关注，之后两人发布的相关微博被删除。