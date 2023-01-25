日媒：中国AI研究论文质量大幅超越美国

日本媒体报道，在人工智能（AI）研究领域，中国正在提高存在感，分析过去10年各国AI相关论文的数量和质量，中国自从2019年在质量上跃居首位之后，不断甩开排在第二位的美国的趋势变得突出。

日经中文网上周四（1月19日）报道，日本经济新闻在荷兰学术信息大型企业爱思唯尔（Elsevier）的协助下进行了分析，利用约800个AI相关的关键词等，以2012至2021年的学术论文和学会论文为对象，分析了各国和企业的“研究能力”。

据报道，目前的AI热潮以“深度学习”技术的创新为契机，于2012年前后兴起，涵盖了图像识别和文章生成等广泛领域。

报道也说，全球AI相关论文篇数从2012年的约25000篇增至2021年的约135000篇，而中国在数量上一直排在首位，到2021年增至美国的约两倍、43000篇。

在论文质量方面，中国也占优势。如果将其他论文的引用次数进入前10％的受关注论文篇数作为质量的指标，截至2012年，美国以629篇排在首位，中国以425篇排在第二位。随后中国奋起直追，到2019年超过美国，跃居首位。2021年达到比美国多七成的7401篇。

今后中国很可能继续保持强劲势头。中国在2017年制定的《新一代人工智能发展规划》中，提出在2030年之前成为世界主要的人工智能创新中心，正在加强AI开发。

另一方面，从企业来看，美国仍占优势。在数量方面，微软、旗下拥有谷歌的Alphabet和IBM是最近十年的三强。在质量方面，在2021年受关注论文篇数的前十之中，排在首位的 Alphabet等美国企业占六家。

不过，中国企业显示出强劲势头。在数量方面，截至2012年只有约一家中国企业进入前十。在质量方面，截至2016年与美国存在明显差距。但到2021年，在数量和质量上，腾讯控股和华为技术等四家企业跻身前十。

报道提到，AI研究成果容易推动实用化，中美企业都在加强研发，预计今后掀起激烈的竞争。

