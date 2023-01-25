习近平：推动中拉关系进入平等互利新时代

拉美和加勒比国家共同体举行第七届峰会，中国国家主席习近平致辞时指出，中国将拉共体视为巩固发展中国家团结、推动南南合作的重要伙伴，愿同拉方一道，不断加强中拉论坛建设。

据新华社报道，应拉共体轮值主席国阿根廷总统费尔南德斯邀请，习近平星期二（1月24日）向拉美和加勒比国家共同体第七届峰会作视频致辞。

习近平指出，拉美和加勒比国家是发展中国家的重要组成部分，也是全球治理的积极参与者和贡献者，拉共体已经成为全球南南合作不可或缺的推动力量，为维护地区和平、促进共同发展、推进区域一体化发挥了重要作用。

他强调，中方一贯支持拉美和加勒比地区一体化进程，高度重视发展同拉共体关系，将拉共体视为巩固发展中国家团结、推动南南合作的重要伙伴。正是本着这样的初心，中方同拉方一道，不断加强中拉论坛建设，推动中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。

他说，越来越多的地区国家同中国合作推进高质量共建“一带一路”，支持并参与全球发展倡议和全球安全倡议，同中方携手构建中拉命运共同体。

他也说，当前，世界进入新的动荡变革期，只有加强团结合作才能共迎挑战、共克时艰。中方愿同拉美和加勒比国家继续守望相助、携手共进，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体，共同开创更加美好的未来。