全员核酸引质疑 江西抚州东乡核酸检测改自愿

江西抚州东乡星期二（1月24日）发布通告将“组织开展核酸”引发网民质疑后，当地政府当晚发再发说明解释并致歉。江西省抚州市东乡区人民政府一名工作人员星期三受访说，原定于1月25日、26日的核酸检测采取自愿原则，不参加检测也不会产生影响。

根据健康时报报道，上述工作人员说，对于依然想做核酸检测的居民，可以于1月25日、26日前往东乡区人民医院、东乡区中医院等当地医院进行免费核酸检测，但是本次核酸检测采取自愿原则，不参加检测也不会产生影响。”

媒体当天也采访了多位抚州东乡的居民，一位酒店工作人员受访时说：“因为太忙了，没有时间，我们不去。”另一位餐馆工作人员说：“个人原因不想去。”

一位在东乡从事外卖工作的居民穆先生受访时说：“因为工作性质需要接触很多人，做一下核酸可以检测一下自己的身体状况，今天上午刚去东乡区人民医院新院做完核酸。”

穆先生还说：“上午去的人不多，我到东乡区人民医院新院的时候就三四个人在做核酸，没有排队情况，到了可以直接做。”

江西省抚州市东乡区官方星期二中午发布通告，将在星期三和星期四开展全员核酸检测，引发网民质疑是否违背国家政策。

东乡区星期二下午删除了上述通告，并在当天晚上8时许再发通告称，发布上述通告的主要目的是为有核酸检测需求的群众和重点人群开展自愿免费核酸检测，同时监测春节期间当地群众及返乡人员冠病病毒感染情况，为进一步做好疫情防控工作提供数据支撑。

通告还说，目前当地已平稳度过本轮疫情感染高峰，下一步将严格按照国家有关要求做好疫情防控工作。