网红烟花“加特林”一支难求 价格暴涨近十倍

中国不少地方政府在花炮“禁放”政策上作出调整后，烟花炮竹销售增加。网红烟花“加特林”在一些地方价格暴涨近十倍，一些买不到的网民甚至用多支普通手持燃放烟花进行自制。

综合每日经济新闻网和网北京青年报报道，春节前夕在湖南浏阳售卖的“加特林”从原来的20元（人民币，下同，约4新元）一支已上涨到60元，到了外地某些城市甚至能卖到200元一支，直接涨了十倍。

据报道，当地烟花从业者称“哪怕是一个人没钱，但是他还是会舍得去买烟花，(今年)就是有这种感觉”。

从业者称烟花厂今年的出货量比往年减少15%-20%，但订单量却增长了10%-15%，“近五年第一次有这么大的涨幅”。

中国烟花爆竹协会会长钟自奇说，中国国内疫情防控政策优化后，不少地方政府在花炮“禁放”政策上作出调整，今年全国烟花爆竹销售很旺。需求激增，工厂产能和出货量难以短时间追上，造成“加特林”烟花供不应求。

“加特林”烟花龙头生产企业浏阳市华宇烟花制作有限公司（以下简称华宇烟花）的相关人士透露，2022年公司只完成了“加特林”烟花全年客户订单的60%到70%，2023年订单暂无暇顾及，因为订单太满，而且疫情因素也影响生产进度。

据了解，“加特林”是组合吐珠，单支烟花由19根吐珠筒组合而成，名字取自加特林机枪，“射速快”“火力猛”是这个烟花产品的特点。这款烟花起源于湖南省浏阳市大瑶镇，在2016年前后诞生。前期“加特林”烟花以外销为主，2021年开始在国内市场火爆。

据报道，部分买不到加特林或者觉得加特林太贵的网民自己动手将多支普通的手持吐珠类升空烟花绑到一起，组装简易版加特林烟花，有人还在网上分享了自制教程和自制加特林的燃放效果。

对于网民自制加特林的情况，业内人士表示，十分反对消费者自制烟花，因为烟花爆竹的生产有资质要求，规范生产才能保证安全，建议到正规商店购买。