中国网信办：各大平台对25万余条谣言进行辟谣标记

中共中央网络安全和信息化委员会办公室（简称“网信办”）举报中心对12家网站平台持续开展网络辟谣标签工作，截至目前对25万余条谣言标记了辟谣标签。

据微信公众号“互联网联合辟谣平台”星期三（1月25日）消息，网信办举报中心自去年8月组织微博、抖音、百度、腾讯、快手、今日头条、小红书、哔哩哔哩、360、知乎、豆瓣、UC浏览器等12家网站平台持续开展网络辟谣标签工作。

信息称，网信办聚焦民众关切的社会民生领域，对涉及疫情防控、卫生健康、食品安全、教育就业等领域网民反映强烈的网络谣言进行查证和标记。

截至目前，通过中国互联网联合辟谣平台发布425条辟谣标签，各大网站平台依据辟谣标签对25万余条谣言进行标记。

网信办举报中心曾针对“国务院联防联控小组正式摘牌”、“飞机喷洒打药全城消杀”、“疫情期间每天可领取补贴”、“国家要求快递业1月8日停业”等网络谣言，与人社部、国家卫健委、国家市监总局等部门及地方网信举报机构进行权威查证，依托中国互联网联合辟谣平台“网络辟谣标签工作专区”及时发布辟谣标签予以集中曝光。

春节期间，网信办举报中心还将指导重点网站平台做好涉及春运、交通安全、食药健康等谣言的监测和查证辟谣工作，为广大网民欢度喜庆祥和的春节持续营造良好网络环境。

举报中心负责人介绍，网络谣言标签工作是整治网络谣言乱象、清朗网络空间的重要举措。