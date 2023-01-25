韩政府：中国黑客攻击无实际危险

针对中国黑客组织攻击韩国国家机构和学术协会官网一事，韩国政府回应强调没有构成实际威胁，并说目前不清楚该组织的攻击目的，可能企图在春节期间集中攻击网络安全防护相对薄弱的网站，引起外界关注。

未具名的韩国科学技术信息通信部官员星期三（1月25日）接受韩联社电访时说，此次遭攻击的多为规模小的非盈利组织的官网，网络安全防护管理不到位，似乎因此被黑客组织列为攻击对象。

据韩国安全部门消息，中国黑客组织早前扬言在春节假期前后对韩国国家机构官网进行网络攻击后，大韩建设政策研究院、国语学会等12家机构和学会官网遭到攻击，目前这些网站都打不开。

据报道，该组织主张，这些网站已被剥夺权限，但据韩国科技部了解，除篡改网站页面外，没有什么实际危险。

报道也提到，有一些中国黑客在即时加密通讯软件“电报”（Telegram）主张，此次网络攻击针对是韩国暂停签发中国公民赴韩短期签证。但韩国科技部相关人士透露，该软件群聊房主与此次网络攻击的黑客是否同一批人还不确定。

韩联社星期三早上报道，韩国互联网振兴院说，共有12个机构网站遭到网络攻击，包括农历新年当天遭到攻击的大韩建设政策研究院、国语学会、韩国考古学会、韩国家长学会、韩国教员大学幼儿教育研究所、韩国卫生基础医学学会、韩国社科教学学会、韩国东西精神科学会、大韩唇颚裂学会等等。