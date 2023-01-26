ASML：芯片围堵会逼使中国创造出先进本土技术

荷兰ASML Holding NV首席执行官温彼得（Peter Wennink）说，美国主导的针对中国的出口管制措施可能最终促使北京成功开发出本土的先进芯片制造技术。

据彭博社报道，温彼得星期三（1月25日）在ASML荷兰总部接受彭博新闻采访时说：“中国半导体公司必须与全球竞争对手竞争，他们想要购买别国的设备。如果买不到，他们会自己开发。这需要时间，但最终他们会达到目标。”

据此前报道，荷兰和日本已接近加入拜登政府牵头的遏制对华技术出口的行列。ASML对中国客户的销售可能面临更多限制。

温彼得说：“你给中国施加的压力越大，他们就越有可能加倍努力打造可以媲美ASML的光刻机。”

上个月，中国在世贸组织（WTO）提起诉讼，试图推翻美国对其实施的出口管制。北京方面表示，这些限制威胁到全球供应链的稳定，美国的国家安全理由不能令人信服。与此同时，因冠病疫情制约政府财力，据悉中国将暂缓对本国芯片行业的高额补贴，转而寻求用其他方法扶持。

美国不仅限制美国产芯片设备对华出口，还阻止美国公民为中国芯片设备制造商工作。知情人士透露，即使荷兰与日本预计很快达成协议，但他们的限制力度可能不会像华府那么激进。

温彼得说，总体而言，出口管制将“造成一定程度的破坏，影响效率和创新，这会波及到我们所有人。”