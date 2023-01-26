台总统府证实27日宣布陈建仁接替苏贞昌任行政院长

台湾总统蔡英文预计将在星期五（1月27日）宣布前副总统陈建仁接替苏贞昌，出任行政院长。陈建仁预料将于下星期二（1月31日）与苏贞昌办理新旧内阁交接。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾行政院长苏贞昌在农历新年前请辞待命，星期三（25日）晚间总统府证实前副总统陈建仁将接任新阁揆。

台湾总统府发言人张惇涵说，总统蔡英文昨天（25日）下午邀请陈建仁就重大“国政”议题交换意见，并正式征询陈建仁后定案，蔡英文并立即告知苏贞昌及副总统赖清德，预计将在27日上午10时于总统府举行记者会宣布新阁揆人选。

党政人士称，苏贞昌与陈建仁都将出席27日记者会，象征新旧内阁承先启后，“国政”无缝接轨；苏内阁预计30日宣布总辞，31日办理新旧内阁交接。

据了解，蔡英文与陈建仁以“温暖坚韧”定义新内阁，25日上午蔡英文先后与苏贞昌和赖清德交换意见后，于下午再次当面正式征询陈建仁的组阁规划后，拍板内定名单。

据悉，陈建仁向蔡英文表达，除以专业为基础外，他将朝三个原则进行布局：第一、增加女性阁员；第二、阁员年轻化，培养中壮世代人才；第三、延揽地方执政或民意经验人选，拉近中央政府与地方政府距离，让新内阁更贴近民意。

至于新内阁成员已有大致轮廓，包括副阁揆将由桃园市前市长郑文灿接任、内政部长由基隆市前市长林右昌接任、交通部长王国材留任。行政院秘书长李孟谚留任、内政部次长陈宗彦转任政院发言人。卫福部长薛瑞元预料也将离任，农委会主委陈吉仲和经济部长王美花则可能留任。

党政人士称，虽然日前传出高层也考虑由交通部前部长林佳龙接任副阁揆，但其实林佳龙未获征询。林佳龙曾在败选后与蔡英文见面，蔡英文也征询是否愿意担任总统府秘书长，当时林佳龙未答应。

据悉，蔡英文星期四（26日）将约见林佳龙，再征询出任总统府秘书长的意愿，以借重其专才，协助处理涉外与对内的双重工作挑战。