在美充当中国政府代理人 旅居芝加哥中国公民被判刑八年

美国司法部星期三（1月25日）通报，一名中国公民因在美国境内非法充当中华人民共和国代理人，当天被判处八年监禁。

据美国之音引述美司法部25日发布的新闻稿，去年9月，伊利诺伊州北区的联邦陪审团裁定，今年31岁的季超群（音译）被控两项罪名成立，一项是串谋充当外国政府、也就是中华人民共和国政府代理人而未事先通知美国司法部长，另一项是向美国陆军做出实质性的虚假陈述。

美国联邦地区法院法官罗纳德·古兹曼25日对季超群做出了量刑裁决。

美司法部在新闻稿说，审判中提交的证据显示，季超群按照江苏省国家安全厅高级情报人员的指示工作。季超群是居住在芝加哥的中国公民，江苏省国安厅的副处长徐延军（音译）给他下达任务，让他把某些个人信息提供给一名情报人员，这些人有可能被江苏省国安厅招募。这些招募对象包括在美国从事工程和科学工作人士，其中部分人士为美国国防承包商工作。这项任务是江苏省国安厅获取美国公司开发的先进航空航天和卫星技术的努力的一部分。

根据新闻稿，徐延军2021年11月被俄亥俄州南区的联邦陪审团裁定犯有串谋和企图从事经济间谍活动和盗窃商业秘密罪，并在去年11月被判处20年监禁。徐延军2018年在比利时被捕，是首位被引渡到美国受审的中国政府职业情报官。

根据当局对季超群的指控，他在2013年到芝加哥伊州理工学院就读电子工程专业之前不久，在中国被国家安全部特工盯上。美检察官说，寒假回国后，季超群被国安人员请去吃饭，最终得到了一份机密合同，他宣誓效忠国安事业，同意“将余生献给国家安全”。他于2015年从伊州理工学院毕业，并在2016年按照国家紧缺人才征兵计划加入了美国陆军预备役。

美司法部说，季超群在申请入伍时谎称未在过去七年内与外国政府有接触，在随后接受一名美国陆军军官面谈时，也未披露自己与外国情报人员的关系和联络。

美司法部还说，审判期间出示的证据也披露，2018年，季超群与一名假冒中国国安代表的卧底执法人员数次会面。在这些会面中，季超群说，他有军人身份，可以登上罗斯福号航母拍照片，他还可以到中央情报局、联邦调查局或美国国家航空航天局找工作。季超群打算在这些机构从事网络安全工作，这样就可进入他们的所有数据库，包括含有机密科研信息的数据库。

根据美国法律，季超群非法充当外国政府代理人最高可判处10年监禁，而串谋和虚假陈述定罪，每项最高可判处五年监禁。