蓝委：陈建仁若当行政院长 应就论文涉抄袭公开说明

国民党立委呼吁台湾中央研究院院士陈建仁若要出任台湾行政院长，应该就论文涉抄袭公开说明。

据台湾《中国时报》星期四（1月26日）报道，2007年，陈建仁担任国科会主委期间，挂名共同作者的论文投稿到国际知名期刊《Cancer》，被期刊编辑指称涉嫌抄袭，引发轩然大波。国民党立委赖士葆呼吁陈建仁若要出来当行政院长，应先向大众说明此事以及学术标准。

赖士葆也批评，被传要接任台行政院副院长的郑文灿，台大论文才因为抄袭被撤销，行政院正副院长不就都有抄袭争议。

陈建仁身为学术伦理主管机关首长，却卷入学术抄袭风波，他以“深感愧疚”为由，向当时行政院院长苏贞昌提出书面辞呈，但最后获慰留。

不过，这件事从此成为陈建仁学术生涯的污点，并纠缠他多年，蔡英文2015年找他搭档成为正副总统候选人时，论文涉嫌抄袭事件再被提出，当时陈建仁对外公开解释说“是抄录不当，不是抄袭”，并感叹“没想到负面选举这么快就开始了”。

陈建仁当时解释，这篇论文是关于肺癌，主要作者是一位陈医师，通讯作者是台大前校长杨泮池，他则是共同作者，投稿到期刊后，审查委员指出“这篇论文有一部分字句是抄录了某篇论文其他部分，而没有改写”，他检视后发现确有抄录不当的地方，因此就跟杨泮池联络后进行修正，最后论文还是发表了，因此并不是抄袭。

当时蔡英文也说，《Cancer》是相当权威的学术期刊，如果陈建仁共同挂名的论文涉及抄袭，这么知名的国际杂志不会刊登。

赖士葆说，陈建仁当过中研院院士等学术要职，对学术要求应更严谨，担任阁揆第一件事，应向大众公开说明曾卷入涉抄袭的问题，也说清楚对于抄袭的态度、以及要求是什么？