中国官媒：鼓励生育不能只靠补贴

对于中国不断下滑的生育率，官媒发表评论认为，生育补贴不是生育支持政策的全部，鼓励措施要有整体思维。

《经济日报》星期四（1月26日）发表题为《生育鼓励措施需有整体思维》的文章称，出台有针对性的政策措施支持生育，在当前人口形势下非常迫切。拿出真金白银补贴生育家庭，不仅有助于减轻生育养育压力，也体现了国家鼓励生育的政策意图。

不过，文章指出，生育补贴不是生育支持政策的全部。除经济因素外，多数家庭在制定生育决策时还要考虑到子女托育、住房空间、教育成本以及女性就业权益等问题，这些问题如果不能有效解决，养育孩子的压力会传导至生活的方方面面。

文章认为，要改变社会的生育观念和行为惯性，既要在具体问题上解决年轻人的生育痛点，也要在宏观层面稳住年轻人对社会发展的信心和预期。

文章建议的措施包括：加大托育公共服务供给，营造平等创业就业的职场环境，健全完善与之相适应的教育、就业、社保等方面政策体系，从经济、法律、社会公平机制等多方面出台符合实际的措施等。

文章最后写道，生育问题不仅是经济问题，也是社会问题。只有运用整体思维建立符合国情、覆盖面更广、时效更长、全方位的生育支持政策体系，才能切实解决中国家庭不敢生、不愿生的问题，使生育率得到提振，逐步回到合理的水平上来。

中国国家统计局1月17日公布的数据显示，2022年末，中国人口为14亿1175万人，新生人口少于死亡人口，共减少约85万人，是1961年大饥荒以来首次出现负增长。