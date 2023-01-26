习近平：望中澳本着互利共赢求同存异原则深化合作

中国国家主席习近平在澳大利亚国庆之际向澳大利亚总督赫尔利致电祝贺，再次强调高度重视中澳关系发展，希望双方本着相互尊重、求同存异的原则，加强对话，深化合作。

据新华社报道，习近平在星期四（1月26日）的贺电中说，在刚刚过去的一年，中澳两国共同庆祝建交50周年。双方以此为契机，总结过去、面向未来，朝着改善和发展中澳关系的正确方向作出了积极努力。

习近平强调，他高度重视中澳关系发展，希望双方本着相互尊重、互利共赢、求同存异的原则，加强对话，深化合作，共同推动中澳全面战略伙伴关系向前发展，更好造福两国人民。

中澳关系近期不断回暖，继中澳两国首脑去年11月峇厘岛会晤后，澳洲外长黄英贤去年12月访华破冰，是逾三年来首位访华的澳洲高官。

习近平则在去年12月21日中澳建交50周年纪念日，同澳洲总督赫尔利和总理阿尔巴尼斯互致贺电。

他当时也说，高度重视中澳关系发展，并强调中澳关系健康稳定发展符合两国人民根本利益，也有利于促进亚太地区和世界和平、稳定与繁荣。

澳洲助理贸易部长艾尔斯本月19日在瑞士达沃斯世界经济论坛场边，与中国商务部副部长王受文进行45分钟的会谈。

双方随后证实，澳洲贸易部长法雷尔和中国商务部部长王文涛将于近期透过视频进行三年多来首次对话。