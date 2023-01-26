武汉长江足球俱乐部宣布解散 李铁曾任主帅

中国足球协会超级联赛球队武汉长江足球俱乐部，星期三（1月25日）在社交平台宣布解散。受到中国官方调查的国家男子足球队原主教练李铁，曾在这支球队担任主帅。

武汉长江足球俱乐部在微博上宣布，今后将不再注册参加由中国足协举办的男子职业足球比赛，并会妥善处理各项善后工作，结清教练组和球员全部工资和社保，某教练及其经手的部分球员、外援和个别违反球队纪律的球员按法律途径处理除外。

俱乐部也说，他们将在武汉市足协的指导下，做好梯队和青训工作的平稳过渡，积极支持和帮助教练员、球员对接新的发展平台。

球队也坦言，他们在俱乐部和球队管理运营方面有很多地方做得不够好，并对此致歉。

据每日经济新闻报道，李铁在2017年11月担任球队主帅，身兼总经理、体育总监、主教练职务，并在2018年成功率领球队从甲级联赛升级至中超。

中国媒体曾报道，李铁2020年1月2日出任中国男足主帅后，与武汉队重新签订合同，他的职务类似总经理，全面操盘俱乐部。

这支球队曾在去年2月发生球员讨薪风波，球队为此发声明强调，他们鼓励球员主动调降个人薪酬标准，并说：“待球员返汉集结后，我们将兑现上赛季薪酬，并与球员一一诚意沟通，共同商讨新的薪酬方案。”