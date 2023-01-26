赵少康批蔡英文应是山穷水尽才组建“不伦内阁”

中广董事长赵少康批评台湾总统蔡英文兜了一大圈，最终敲定陈建仁和郑文灿出任行政院正副院长，应该是山穷水尽，才会组建这样难看的“不伦内阁”。

综合台媒报道，台湾总统蔡英文预计将于星期五（1月27日）宣布，前副总统陈建仁接替苏贞昌出任行政院长，陈建仁预料将于下星期二（1月31日）与苏贞昌办理新旧内阁交接。桃园市前市长郑文灿估计将出任行政院副院长。

台湾资深媒体人赵少康星期四（1月26日）在脸书发文说，蔡英文装神弄鬼折腾了一大圈，还是陈建仁加郑文灿，其实原来就是这两人，但这两人各有各的问题，只好故弄玄虚耍弄一番，最后还是这两人，从来没有变过。

赵少康指出，“举国”人才济济，否则台湾工商企业怎么那么发达？只有民进党权力越来越大、人才越来越少，进了政治沼泽，派系分权分赃，面目狰狞、吃相难看，终至无人可用的窘境。

他批评，陈建仁顶着学术光环，大力鼓吹高端，让高端股价一飞冲天，每股从30新台币（下同，约1.3新元）涨到400新台币，市值从30亿新台币涨到800亿新台币，高举“爱台湾 打高端”，私下“五鬼搬运 大搞内线”，高端弊案未清，严重“商业不伦”，陈建仁有什么资格担任行政院长？

赵少康还斥陈建仁更假传上帝旨意，说什么“天主要我帮助郑运鹏”，结果郑运鹏落选，陈建仁亵渎天主，使天主教蒙羞。宗教不伦，连当一个教友都不够格，当什么行政院长？

赵少康称，郑文灿也很可笑，台大毕业本来也够了，偏偏看到陈明通见猎心喜，以为台大硕士学位可以轻易由天而降，更以为抄大陆的论文神不知鬼不觉，谁知道聪明反被聪明误，倒霉碰到一个游智斌神抓鬼。郑文灿一不该偷抄论文诈骗台大学位，是“学术不伦”，二不该偷抄中国大陆的论文，以敌为师、敌我不分，罪加一等，是“政治不伦”。

赵少康批陈建仁涉商业不伦、宗教不伦；郑文灿涉学术不伦、政治不伦，这对宝贝加起来起码有四大不伦，合起来组成一个“推销兼诈骗”的“不伦内阁”。蔡英文应该是山穷水尽了，才会推出这样一个难看的“不伦内阁”。