中国外交部向路透社证实，中国进出口银行让斯里兰卡延期偿还债务。

外交部星期四（1月26日）告诉路透社：“斯里兰卡面临困难和挑战，中国也感同身受，并尽我们所能在斯里兰卡的社会经济发展方面提供协助。”

路透社早前引述来自中国、日期为本月19日的信件报道，中国进出口银行让斯里兰卡延期偿还债务长达两年，并说将支持斯里兰卡争取从国际货币基金组织那里获得29亿美元（38亿新元）贷款。

进出口银行是直属中国国务院领导、支持中国对外经济贸易投资发展与国际经济合作的国有政策性银行。

中国和印度是斯里兰卡最大的双边贷款国。国际货币基金组织去年3月发布的报告显示，截至2020年底，中国进出口银行向斯里兰卡提供了28.3亿美元贷款，占斯里兰卡总债务的3.5%。

印度本月较早前致函并告诉国际货币基金组织，他们将承诺通过融资和债务减免支持斯里兰卡，但斯里兰卡也需要中国的支持，才能与国际货币基金组织达成最终协议。

美国波士顿大学全球发展政策研究中心展开的调查发现，受到中国削减大型石油项目资助的影响，中国进出口银行和中国国家开发银行向100个发展中国家做出的贷款承诺数额，在2021年降至13年来最低水平，达到37亿美元。