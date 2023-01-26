美驻港澳总领事称人大释法或有损司法独立 中国外交部驻港公署斥公然诋毁香港法治

美国驻港澳总领事梅儒瑞在一场研讨会讲话中提及，中国人大常委会上月就《香港国安法》释法，或将有损香港司法独立。对此，中国外交部驻港特派员公署斥美国驻港澳总领事大放厥词，公然诋毁香港法治和自由，正告对方收起“人权卫士”的惺惺作态 停止自取其辱的政治表演。

据《明报》报道，美国驻港澳总领事梅儒瑞（Gregory May）到港就任四个月，星期三（1月25日）受邀出席美国华府智库战略与国际研究中心（CSIS）主办的香港经济前景研讨会，并发表视频讲话。

他在讲话中提到，中国全国人大常委会上月就《香港国安法》释法，将扩大香港行政当局的权力且缺乏司法机构监察，可能进一步破坏香港司法独立。

梅儒瑞说，《香港国安法》的实施或影响香港公司运作及其员工，并提醒北京的行动或导致香港人才流失、影响香港国际金融中心的地位。

他也质疑有“很多港人”不认同对壹传媒创办人黎智英及涉违反《香港国安法》案件被告所受的待遇，美方将继续发声批评北京或港府官员“破坏香港高度自治行径”。

据中国外交部驻港特派员公署官网消息，中国外交部驻港特派员公署发言人星期四（26日）发文回应梅儒瑞的言论。

发言人批评美国驻港总领事在美国智库举办的香港经济前景研讨会上借题发挥，大放厥词，公然诋毁香港法治和自由，恶意攻击香港国安法和中国全国人大常委会有关释法，蓄意抹黑香港营商环境，对此表达强烈不满，予以严厉谴责。

发言人指出，《香港国安法》针对的是香港特区维护国家安全“不设防”问题，打击的是极少数，保护的是广大香港居民。《香港国安法》实施以来，香港国际金融、贸易、航运中心地位得到巩固，高度自由开放和一流的营商环境得到提升，2022年香港再度获评全球最自由经济体。香港的法治优势坚如磐石，在全球法治排名中稳居世界前列。香港的新闻自由在安全、稳定、法治环境下获得更好保障，在港国际媒体和记者数量不降反升。事实雄辩地证明，香港国安法护国安、保家安、得民心，已成为香港繁荣稳定的“守护神”。

发言人说，中国全国人大常委会日前对《香港国安法》有关条款作出解释，厘清立法原意，进一步完善特区维护国家安全的执行机制，为特区解决《香港国安法》实施中遇到的实际问题清晰规范了方式和路径，完全正当、必要、及时、合法，得到特区社会各界普遍欢迎和支持。

发言人强调，美国“民主灯塔”“人权卫士”的虚伪面目早已被世人看穿、遭世人唾弃，根本不配当什么“人权卫士”，更没资格充当颐指气使的“教师爷”。梅儒瑞作为美国政府派驻香港的高级外交官，干的却是“吃饭砸锅”的勾当，对当前香港海晏河清的大好局面视而不见，对香港安定团结的客观事实充耳不闻，对不干涉内政的国际法原则和国际关系基本准则肆意践踏，不断诋毁香港法治和自由，为反中乱港分子撑腰打气，唱衰香港发展前景，只能暴露其乱港遏华的险恶用心，必将会被铁一般地事实狠狠打脸，再次遭到可耻的失败。

发言人重申，香港作为联通中国与世界的超级联系人，理应成为中国与各国友好合作的“热土”，而不应成为实施“新冷战”的“阵地”。在中华民族伟大复兴不可逆转的历史洪流面前，任何阻挡香港由治及兴进程的言行都是螳臂当车。中方敦促美国相关官员，勿忘前事之鉴，勿做众矢之的，反中乱港只有死路一条。拿着糟糕透顶的剧本，无论再怎么演，都只会自曝其短，自取其辱。