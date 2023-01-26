李家超下月访问沙特和阿联酋 加强与香港商贸投资交流

香港特首李家超将在下个月访问沙特阿拉伯和阿联酋，乘着“一带一路”倡议10周年的契机，加强香港与两国的商贸、投资和文化交流。

李家超星期四（1月26日）在香港《经济日报》撰文说，香港在兔年继续迈向“由治及兴”的新阶段，他日后将聚焦三方面的工作，包括社会逐步复常，跳出疫情阴霾 ；支持香港创新科技发展和招商揽才，吸引外资重回香港投资。

李家超引用古语指︰“大鹏之动，非一羽之轻也；骐骥之速，非一足之力也。”他和港府将积极推动社会各界同心协力，带领香港经济在新一年重拾动力，勇往直前。

李家超提到香港与中国大陆实现逐步、有序、全面通关，防疫措施进一步优化。不同出入境口岸都迎来近三年以来的人流高峰，见证大量香港和登录人民穿梭两地团聚、拜年，亲友间互送祝福和问候。

他说，在农历新年期间，香港市面迎候了久违的愉快和喜悦，市面洋溢一片喜气洋洋，多区办年货的热点人流如鲫、生意畅旺，食肆酒楼团年饭和春茗订位踊跃，一连串利好措施为香港餐饮、零售、酒店、旅游、出口、运输等各行各业带来强劲的复苏动力，带动本地消费和固定资产投资。

李家超希望兔年香港与大陆的经贸旅游、人民交流迈向复常，香港受惠于国家经济恢复增长，将更好发挥“背靠祖国，联通国际”的独特优势。香港会更主动对接“十四五”规划、粤港澳大湾区建设、“一带一路”高质量发展等国家战略，推动北部都会区成为驱动香港未来发展的引擎，积极融入国家发展大局，提升香港国际竞争力。

在金融发展方面，李家超说，会持续优化香港的上市制度，吸引更多优质企业来港上市融资。

提到香港的创新科技发展，李家超指出，最近公布的《香港创新科技发展蓝图》，将制定香港未来五至1十年的创科发展方向，将带领香港发展成为国际创科中心，吸引顶尖人才赴港，同时将落实推出全新的100亿港元（约）“产学研1+计划”，支持产学研协作，推进科研商品化，并加快开发港深创新及科技园和新田科技城，把北部都会区建设为国际创科新城，深化与其他大湾区城市的协作，为国家经济高增值增长作出贡献。

就重塑香港的品牌和国际形象，李家超在文中提到港府将马不停蹄与商界、专业界及旅游界向海内外市场宣扬香港的发展潜力和独特优势，招商揽才，吸资引企。

李家超说，他将在下月访问沙特阿拉伯和阿联酋，乘着“一带一路”倡议10周年的契机，加强香港与两国的商贸、投资和文化交流。

他说，香港不同司局长也已陆续开展到传统和新兴市场访问，在国际舞台上讲好香港优势，说好香港故事。今年初香港成功举办亚洲金融论坛，展现国际金融及商业枢纽的优势；同时今年香港举办的国际大型盛事、赛事及会议不绝，涵盖金融商贸、创新科技、文化艺术、体育竞技、美酒佳肴，将彰显香港仍是国际金融、商贸、会议、旅游的首选之地。