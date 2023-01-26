四川泸定记录过百次余震 警方称海螺沟景区无人员伤亡

中国四川省甘孜州星期四（1月26日）凌晨发生5.6级地震，截至上午11时，共记录到余震100余次，目前暂无人员伤亡报告，当地警方也称，著名景区海螺沟无人员伤亡。

综合澎湃新闻、新华社及央视新闻客户端报道，甘孜州泸定磨西镇附近（北纬29.63度，东经102.01度）26日3时49分发生5.6级地震，震源深度11公里，位于“9·5”泸定地震主震区。

四川省应急管理厅已派出工作组赶赴震中，甘孜州已启动地震四级应急响应。

目前震中及周边乡镇交通、通信、电力正常，截至上午10时，暂未接到人员伤亡、房屋倒塌和财产损失情况报告。

位于泸定县磨西镇的海螺沟景区已关闭，据海螺沟公安分局反馈，交通管理大队排查辖区道路通行情况及深入景区各大酒店、民宿提醒游客震后辖区道路发生落石，夜间禁止车辆通行，目前，海螺沟景区道路一切畅通，无人员伤亡。

据报道，“9·5”泸定地震后完成加固修缮的房屋经受住了26日凌晨地震的晃动。磨西镇大部分自驾游客，在凌晨户外避险后，上午已陆续撤离磨西镇。从磨西镇通往泸定县城的道路通畅。

四川省委书记王晓晖在地震发生后与甘孜州委主要负责人通电话了解相关情况，要求迅速摸清受灾情况，严防次生灾害，做好抗震救灾相关工作，特别是要加大对景区的排查力度，了解有无游客被困等情况，确保群众生命财产安全。

他强调，目前正在春节期间，要做好群众工作，帮助解决实际困难，让群众安全安心过节。

