美籍华裔球星林书豪加盟台湾高雄钢铁人队

台湾男子职业篮球联盟（P. LEAGUE+）的高雄钢铁人队宣布，美国华裔球星林书豪正式加盟，将在农历年后从家乡台湾出发。

据高雄钢铁人队官网星期四（1月26日）消息，曾在美国职业篮球联赛（NBA）掀起“林来疯（Linsanity）”热潮的华裔篮球明星林书豪，多年征战NBA、中国职业男子篮球联赛（CBA）等顶级职业联赛后，决定加盟P. LEAGUE+高雄17直播钢铁人，披上熟悉的7号战袍。林书豪去年底提前结束CBA的合约，并在休息调整期间决定在农历年后从故乡台湾出发。

钢铁人说，多支台湾球队争取林书豪加盟，会选择加盟高雄17直播钢铁人，主要是有感于台湾篮坛多年来南北失衡的状况，林书豪认同钢铁人推广的“大南方计划”，希望能助钢铁人一臂之力。

钢铁人说，当年的“林来疯”热潮绝非偶然，除了林书豪的高度自律之外，不轻言放弃，随时准备等待机会的来临，当年在纽约尼克斯（New York Knicks）处于连败的低潮，林书豪把握住机会，带领球队克服逆境，打出连胜佳绩并进入季后赛，以实绩证明自己，与目前钢铁人的处境十分雷同。

钢铁人说，林书豪加盟钢铁人之后，预料将成为球队新的攻击箭头，适时填补钢铁人缺乏经验的后场战力，林书豪的加入，除能带给钢铁人实质的战力挹注外，也可以带给队上极力栽培的明星控球后卫陈又玮与双能卫王律翔更多的养分。

据钢铁人介绍，高雄17直播钢铁人是P. LEAGUE+在南台湾唯一一支球队，去年加盟P. LEAGUE+之后，大力推动“大南方计划”，希望能逐步扭转台湾篮坛资源多年来南北失衡的现况，让更多南部孩子能留在家乡打球，有了林书豪的加入与协助，也可让钢铁人的“大南方计划”往前迈进一大步。

笃信基督教的林书豪，和钢铁人的主场凤山体育馆结缘甚早，2016年曾在此以“不断突破的豪生命”做生命经验分享和见证，与近5000名教友和球迷分享信仰带给他的力量，并在成为NBA球员后歴经许多逆境与歧视的试炼，重新调整步伐，勇敢迎向挑战。

据介绍，钢铁人阵中的明星球员周仪翔，是林书豪在北京首钢队的昔日队友，两人将再续前缘，并肩作战。另今年加盟钢铁人的洋将鑀伦（Aaron Harrison），也是林书豪的昔日队友，两人2015年曾同为夏洛特黄蜂队（Charlotte Hornets）效力。

从小在美国旧金山长大的林书豪，是加州当地有名的篮球选手，林书豪不仅会打球，书更是念得好，2010年取得哈佛大学经济系学位后投入当年选秀，虽然落榜但获得金州勇士队（Golden State Warriors）的合约，是NBA有史以来第二位毕业自哈佛大学的高材生。

林书豪的NBA之旅并非一帆风顺，虽然获得金州勇士队与休士顿火箭队（Houston Rockets）的合约，但并未获得上场机会，数度进出发展联盟，直到2012年转队至纽约尼克队，适逢球队连败低潮，林书豪把握住机会，替补上场攻下全场最高的25分，外带7次助攻、5个篮板和2次抄截，带领球队中止连败，引发球迷关注。

林书豪在之后的比赛获得先发控球后卫的机会，他把握住机会，不断缴出亮眼成绩，对阵明星后卫沃尔（Wall）拿下“双十”成绩，对战已故的巨星柯比·布莱恩特（Kobe Bryant）更攻下生涯最高的38分，“林来疯”热潮成为全球篮球圈的热门话题，更登上时代杂志（TIME）的封面与入选2012年全球百大人物（TIME 100）。

林书豪在NBA征战将近10年，2019年效力多伦多猛禽队（Toronto Raptors）时拿到总冠军后，决定转战CBA，加盟北京首钢队，交出场均22.3分、5.7个篮板、5.6次助攻，林书豪所到之处不分主、客场是场场爆满，几乎所到之处都是林书豪的主场，去年底提前结束合约，于今年农历年后加盟高雄17直播钢铁人。