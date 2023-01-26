美议员称众院特设中国大陆委员会将考虑在台办听证会

美国众议员惠特曼（Rob Wittman）介绍，台湾问题是新成立的众议院特设中国大陆委员会关注的焦点之一，委员会更将考虑在台湾举行听证会。

据美国之音报道，也是委员会成员的惠特曼，星期三（1月25日）在一场对话活动上认为，中国是美国有史以来面临的最大挑战之一，但美国有能力应对这一挑战并最终获胜。

惠特曼在介绍新一届美国国会优先考虑的一些涉华课题时说：“我很有兴趣了解中国在哪些领域发展他们的新技术。他们在基本上是窃取我们的技术以及强迫美国公司交出技术方面正在做什么。我们知道，任何想在中国做生意的公司，知识产权转让现象都很猖獗。此外，（我还要了解）技术有时是如何被颠覆，并绕过《国际武器贸易条例》的监管被转移到中国的。我认为所有这些都是我们必须关注的事情。在我看来，美国必须做的最重要的事情是寻找能够领先于中国的机会。”

惠特曼认为，美国要领先中国的领域不仅包括5G通讯网络，还有太空、无人机系统，以及在国防预算有限的情况下如何加强效率，包括更好的利用私营资本开发有军事用途的新兴技术。他也强调了在全球，特别是在印太地区发展更强大的伙伴关系的重要性。

在台湾课题方面，惠特曼说：“事实上，委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）希望我们在台湾举行听证会。我想我们会这样做。我认为，这对全世界以及对台湾都是非常有意义的。”他还认为，美国政府在台湾问题上采取的战略模糊政策，已经失去意义。