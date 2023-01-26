中国大陆学者：美继续祭出台湾牌或是引发台海局势生变隐患

中国大陆学者预测，今年的台海局势非但不会平静，甚至有可能变得更加复杂严峻，美国方面会继续祭出台湾牌，是可能引发台海局势生乱生变的重大隐患之一。

厦门大学台湾研究中心主任陈先才星期三（1月25日）在东南卫视“海峡新干线”微信公众号撰文，展望2023年的台海局势。他预测，台海在2023年不会平静，但两岸融合发展提速，台湾政局冲突则会加剧。

陈先才分析，台湾2024大选在即，台独势力和境外势力必然会在2023年展开布局，试图营造有利于绿营的选举态势。“美国方面也会继续祭出‘台湾牌’，为台海局势生乱生变制造事端，美国新任众议院议长麦肯锡会否窜访台湾地区，以及美国国会目前在审的‘台湾政策法案’，都是可能引发台海局势生乱生变的重大隐患。”他认为，美国介入台海局势的祸心不止，台海和平稳定的局面就不可能再现。

他也认为，蔡英文政府不可能自动放弃台独分裂立场，必然会继续勾连外部势力进行谋独挑衅。“中国大陆不可能允许台湾从中国领土分离出去，必然会坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决粉碎‘台独’分裂势力谋‘独’挑衅和外部干涉图谋，因此，今年的台海局势绝对不会平静。”

陈先才相信，中共二十大提出的新时代党解决台湾问题总体方略，必然成为2023年中国大陆对台政策的根本遵循和行动指南。“对于中国大陆而言，统一是必然的历史趋势，是正在进行时。尽管当前台湾当局阻挠两岸交流与统一进程，但大陆方面仍然会持续推动两岸民主协商，加强政治对话，同时更要积极推动两岸融合发展政策。包括敦促民进党当局顺应民意，撤除设置的种种不合理障碍，推动‘小三通’全面复航早日实现，尽快恢复两岸原有客运航点，恢复两岸人员往来正常化和两岸民众交流常态化。”

他认为，大陆经济的持续发展，两岸经贸的持续往来，必然会为台湾经济发展提供强大动力。“继续深化两岸融合发展，促进两岸同胞心灵契合，更是大陆坚定推行的基本政策。展望新的一年，两岸融合发展必然会出现新的面貌，出现新的突破。”

陈先才也认为，台湾蓝绿两党的政治攻防围绕选举议题会持续加剧，这种争夺将会非常激烈。蓝营会继续攻击绿营在执政绩效不佳、贪腐等议题的弊端，而绿营则可能会继续给国民党扣上红帽，或者大肆炒作“抗中保台”的议题，整个台湾政治生态届时将乌烟瘴气，政局冲突加剧不可避免。