澳门今年农历新年期间到访旅客总数同比激增逾300%

澳门今年农历新年假期旅游热潮重现，到访旅客总数与去年受冠病疫情影响的同个时期相比，激增逾300%。

据彭博社星期四（1月26日）报道，澳门旅游局2023年春节黄金周临时统计数据显示，作为全球最大博彩中心的澳门，在今年农历新年首五天假期中，吸引了31万8083人次旅客到访，与去年同期相比，激增314.4%。

澳门旅游局临时数据显示，访澳中国大陆旅客18万2250人次，较去年同期暴增155.1%。访澳香港旅客11万7842人次，较去年同期飙涨2763%。

一名楼姓男德士司机星期三（25日）接受彭博社访问时说：“（今年）到访澳门的旅客人数超多。你一个月前到澳门来，能快速到任何地方，现在不再有那种空荡感觉。我们很开心，对我们的生意来说是好事。”

澳门去年的经济受冠病疫情蔓延和中国严格封控措施影响，因应旅游限制，到访旅客明显锐减。其他影响因素包括大陆出台严格措施打压跨境赌博，包括收紧发放签证。少了旅客到访，澳门赌场生意严重受挫，赌场营收占澳门政府80%的收入，全澳门三分之一人口受雇于赌场。为控制疫情传播，澳门赌场在去年7月关闭近两个星期。

如今，澳门的街道车水马龙，餐馆人气旺盛，为澳门2023年经济复苏增添乐观景象。

投资者对澳门博彩业满怀期待，将彭博行业研究股票指数推至2021年以来的新高。国际货币基金组织近期推估，澳门今年的生产总值增长将飙升至56.7%，较去年（22.4%）翻一倍。