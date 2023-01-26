中国媒体：2025年消灭大额人民币纸币属于误解

中国媒体星期四（1月26日）引述权威专家报道，关于要在2025年消灭大额人民币纸币的传言属于误解，现金仍将长期存在。

中国《新京报》报道，有观点认为，中国央行早前发布新版《不宜流通人民币纸币》金融行业标准，是为了推广数字人民币的使用。另有传言称，要在2025年消灭大额纸币。

权威专家告诉《新京报》贝壳财经记者，这是误解，并在可预见的将来，现金仍将长期存在。《新京报》并没有公布这名专家的身份。

这名专家说，人民银行发布新标准旨在进一步提升流通中人民币整洁度，确保公众用上放心钱和干净钱。由于纸币在流通过程中会逐渐磨损、老化和变脏变旧，这种脏污类型的纸币，属于不宜流通人民币，人民银行在新标准中对脏污指标的评价标准进行了提升。随着新标准的实施，公众将会直观感受到从银行取出来的钱更干净整洁了。公众日常使用现金不会因此受到任何影响。

这项标准规定了不宜流通人民币纸币类型和评价准则，明确了不宜流通人民币纸币脏污程度、撕裂长度、涂写面积、粘贴面积和弯曲挺度的检测方法，提出了人民币纸币脏污和弯曲挺度检测采样点规范性附录。

全国金融标准化技术委员会2022年9月在官网上公布这项标准时说：“本标准的发布有助于不宜流通人民币纸币回收、处理工作的标准化、规范化，提高回笼券清分质量和流通中人民币整洁度，确保社会公众用上放心钱、干净钱。”