柯文哲列出2024大选副手条件：女性、中南部、企业或财经界

台湾民众党主席柯文哲卸任台北市长后，全力备战2024年总统大选。他星期四（1月26日）开出，他的副手三大条件，即女性、中南部、企业界或财经界。

综合东森新闻云和中时新闻网报道，民众党星期四中午开播YouTube《踢批批开讲》过年特辑，邀请柯文哲、前台北市副市长黄珊珊及资深媒体人黄暐瀚和黄扬明一同录制。

节目一开始，黄暐瀚和黄扬明接连提出犀利问题，包括新任台北市长蒋万安市府首月施政表现、柯文哲会如何在2024年总统大选的蓝绿夹杀间生存等。

在问及他2024年总统大选的副手人选时，柯文哲回应说：“你选人家，人家也选你，像以前找发言人也要找左派、独派、女生、青年，但当然不可能四个条件都符合，如果有两、三个标准达到就好。”

柯文哲进一步说明，如果要问副总统条件，他认为要有互补性，就是“女性、中南部、企业界或财经界”，这些条件符合越多越好，更强调“像黄珊珊同质性就太高了”。

黄暐瀚听完则笑道称，“这样大年初五就告诉大家，黄珊珊当行政院长就好了，不用当副总统候选人。”

柯文哲曾多次表态参加2024年总统大选，星期一（23日）被问及是否准备好时，他以联考比喻，并称大家不可能说自己已经完全准备好要考试，而是时间到就上去考，“（选总统）没有准备好的一天”。