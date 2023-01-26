港财政司副司长：港府正努力检视简约公屋造价是否有下调空间

香港特区政府将在未来五年兴建三万个简约公屋单位。香港财政司副司长黄伟纶说，港府正检视简约公屋造价是否有下调空间。

黄伟纶星期四（1月26日）在《大公报》撰文说，解决“住”的问题，是本届港府施政的重中之重。港府在未来10年（2023年至24年度至2032年至33年度）的总房屋供应目标为43万个单位，按照公私营房屋的七三比例，公营及私营房屋的供应目标分别为30万1000个及12万9000个单位。港府已觅得足够土地，可供兴建约36万个公营房屋单位，足以满足上述10年期公营房屋的供应目标。

他指出，然而，房屋用地并非每年平均分布，只有约三分之一的单位于第一个五年期（2023年至24年度至2027年至28年度）落成，另外约三分之二的单位则于第二个五年期（2028年至29年度至2032年至33年度）完工，加上造地需时，短期可供发展公营房屋的土地仍然短缺，这无疑导致公屋申请者需要轮候较长时间，才可获编配单位。

他说，社会实在需要更进取的房屋政策以突破困境，故港府大刀阔斧地提出破格安排，善用短期内未有长远发展计划的政府及私人土地，采用标准化和较简单的户型设计，配合组装合成建筑法，快速兴建大量简约公屋单位，让居于不适切居所的市民尽快上楼（入住），切实改善生活环境，彻底解决恶劣劏房问题。

黄伟纶说，这次简约公屋由港府主导兴建，目标是在未来五年内（2023年至24年度至2027年至28年度）兴建约三万个单位，主要提供予轮候传统公屋三年以上的申请者，以家庭申请者优先。结合简约公屋和传统公屋，未来五年（2023年至24年度至2027年至28年度）的公营房屋总建屋量将会增至约15万8000个单位，较上一个五年期（2023年至24年度至2027年至28年度）大幅增加约五成。

就外界关注简约公屋的造价，黄伟纶重申，简约公屋不应与传统公屋比较，因为两者性质完全不同。传统公屋是用作永久住屋用途，简约公屋则为解燃眉之急，作过渡居住用途，因此与过渡性房屋比较会较为恰当。若以尺论尺，简约公屋和过渡性房屋的造价其实相若，部分简约公屋甚至更低。

他说，目前过渡性房屋每个单位的造价一般为55万港元（下同，约9万2126新元），与一些矮层简约公屋（约三至四层）的平均造价相若。不过，简约公屋单位的平均建筑楼面面积，会较过渡性房屋约大两成。另外，简约公屋的四至五人大单位占整体单位的比例，预计也会较现正营运或兴建中的过渡性房屋项目多，因此，矮层简约公屋单位的平均建筑尺价，其实较过渡性房屋低。

黄伟纶说，与目前过渡性房屋不同，部分简约公屋项目的楼层数目将会较多（约16至18层），也因而需要额外建地基、进行结构加固和增加机电设施等，预计每个高层简约公屋单位的平均造价约为68万港元。

他说，港府明白公帑使用必须谨慎，因应社会的关注，房屋局与建筑署正努力检视造价是否有下调空间，并将尽快公布相关细节。

黄伟纶强调，简约公屋的实际价值，实在不能单以金钱来衡量。对于那些有迫切住屋需要人士来说，简约公屋的意义胜过千言万语。