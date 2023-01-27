台外交次长蔡明彦接任国安局长 台媒：人事安排受美国影响

台湾官方星期四（26日）公布国安团队新人事安排，外交次长蔡明彦将接替陈明通，出任国安局长。当地媒体报道，由于台湾和美国合作密切，美国意见也是影响台湾总统蔡英文布局国安团队组合的因素。

据台湾《联合报》报道，近年两岸情势严峻，台美在军事、情报合作上愈见频繁，蔡政府执政后，首见外交涉入国防事务，部分如岸置鱼叉飞弹等对美军事采购。美国则关切强化后备战力、兵役延长等，也曾透过外交体系直达府院。蔡明彦历任陆委会咨询委员、国安会副秘书长等职务，专长为国际战略、中共军事、对美政策、外交与安全决策等领域，深受蔡英文信任。

外界一般所知的国安团队，包含国安会秘书长、国安局长、国防部长、退辅会主委、陆委会主委、外交部长、海洋委员会主委、海巡署长八大高阶人事。

外交、国防、国安、两岸首长属台湾总统职权，为应对2024年前诡谲多变的台海情势，蔡英文亲自整合国安团队。

总统府证实，国安局长陈明通向蔡英文请辞将卸任，遗缺将由外交部次长蔡明彦接任。消息人士称，民进党立委管碧玲则将出任海洋委员会主委。《联合报》报道，国安团队新人事安排可能在下周定位。

蔡明彦历任陆委会咨询委员、国安会副秘书长等职务，专长为国际战略、中国大陆军事、对美政策、外交与安全决策等领域，据报深受蔡英文信任。