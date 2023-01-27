中国民营航天企业据称助俄入侵乌克兰被美国制裁

美国政府星期四（1月26日）公布了旨在削弱俄罗斯在乌克兰战力的新制裁措施，包括针对一家据称为俄罗斯瓦格纳集团（Wagner Group）提供卫星图像的中国公司。

据彭博社报道，美国财政部特别点名长沙天仪空间科技研究院有限公司及其卢森堡子公司，称他们向一家俄罗斯科技公司提供“有关乌克兰境内位置的卫星图像”，以协助瓦格纳集团的作战行动。瓦格纳集团是一个支持克里姆林宫的准军事组织，它已向乌克兰派遣了数千名战斗人员和前囚犯。

没有迹象显示，中国政府对长沙天仪空间科技研究院所扮演的角色有所了解。

根据天仪研究院网站介绍，它自身定位为一家快速成长的民营新航天公司，大规模研制低成本微小卫星。天仪研究院未回复寻求置评的电邮。

与此同时，美国拜登政府愈发担心中国公司的行动可能支持俄罗斯在乌克兰的战争。知情人士告诉彭博社，美国政府已就此事向中国政府对质。

美国奥巴马政府的外交政策顾问斯托克斯（Jacob Stokes）说，官员们仍在试图评估北京对中国企业支持俄罗斯入侵乌克兰的证据可能做出的回应。“中国企业公然违规令人质疑中国是否在刻意测试美国政策，或是北京基本缺乏能力管制中国企业。”

在星期四关于俄罗斯在乌克兰和世界其他地区侵略行动的听证会上，美国议员们敦促拜登政府采取更多行动帮助乌克兰。

他们还把矛头对准了中国，新泽西州民主党参议员梅嫩德斯（Robert Menendez）说，有证据证明中国公司一直在对俄罗斯出口可在对乌战争中所需的两用技术。