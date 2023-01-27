台媒：麦卡锡极可能4月10日访台

台湾社会近来弥漫着疑美论，但台美官方互动依旧热络，今年的重头戏料将是美国新任众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）的访台之旅。他极可能在4月《台湾关系法》生效日当天到访。

据台湾《中国时报》星期五（1月27日）报道，《台湾关系法》于1979年4月10日由时任美国总统卡特（Jimmy Carter）签署生效。2019年为庆祝《台湾关系法》生效40周年，美方由前众议院议长保罗·莱恩（Paul Ryan）率领盛大访问团，包括四名众议员、12名现任政府与美国在台协会（AIT）官员、八名地方政府官员与前官员。

去年仍是众议院议长的佩洛西（Nancy Pelosi），原本也规划要在4月10日《台湾关系法》立法43周年之日访台，无奈在出发前夕确诊，因此才将行程延后至8月。

尽管佩洛西访台之行引发台海高度紧张，麦卡锡当时曾公开呼吁佩洛西应该去台湾，并透露若当选议长，也有意率团访台。美国政治新闻网站“酒杯新闻”（Punchbowl News）日前报道，拜登政府官员预期麦卡锡将在今年春季访台。

台湾外交部说，目前没有麦卡锡访台的相关讯息。涉外人士则称，若麦卡锡真的要访问台湾，台湾没有理由拒绝，而以庆祝《台湾关系法》为由访台是最好的名义，中国大陆没有实在必要过度反应。

涉外人士称，《台湾关系法》是维系台美紧密伙伴关系及台海和平的重要基础，麦卡锡若选在4月10日访台，也是重申台美关系稳固，以及美国对台承诺，有助于抑制日益弥漫的疑美论。

美国前众议院议长佩洛西去年访台时引发“第四次台海危机”，如今传出美国国防部正为新任众议院议长麦卡锡今年春季访问台做准备。

对此，香港《星岛日报》引述中国大陆军事专家王云飞预测，若麦卡锡访台，大陆军方将不会沿用佩洛西访台时的模式，而是会采取比上一次“更加全面、震撼的行动方式”，包括使用无人机穿越台湾、对台湾海峡的部分外岛进行封锁等，“借势把反台独军事行动推向一个新的高度”。

中国大陆时事评论员邱震海则说，2月将有数位重要的美国官员访问大陆，中美关系会出现“小阳春”。但三、四月会进入一个复杂阶段，主要因为麦卡锡将访问台湾，对此“北京肯定会有反应”。

中国大陆军事专家宋忠平先前接受凤凰卫视采访时说，上次佩洛西访台时，大陆军方采取环台军演已表明立场，“中国不希望美国在台湾问题上再制造新的紧张，但如果一意孤行改变台海现状，那你们做得了初一，我们也做得了十五”。若麦卡锡访台，宋忠平估计大陆军方将采取“更加常态化方式”解决，让美方知道台海问题“绝对不容挑衅”。