新民党倡大幅增加足球博彩税 马会：损害香港公众利益

因应新民党大幅增加香港足球博彩税30%的建议，香港赛马会（马会）回应称，此建议反映新民党对博彩市场竞争及马会的投资和业务欠缺了解，将破坏马会行之已久的成功经营模式，摧毁香港作为顶尖赛马地区的世界地位，损害香港的公众利益，对香港造成无法挽回的损害。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，新民党星期四（1月26日）就下月发表的《财政预算案》会见财政司司长陈茂波提交意见，包括将足球博彩税由目前额50%，上调30个百分点至80%。

新民党主席叶刘淑仪说，过去10年足球投注总额上升三倍较赛马多，为马会带来惊人的收入惊人，间接令赛马会慈善信托基金收入增长，增加足球博彩税有望每年为港府带来59亿港元（下同，约9.88亿新元）收入。

马会星期四深夜发新闻稿反驳，加税将令投注者流向非法外围及境外庄家，令港府收到的税款不升反跌，连带影响马会向慈善信托基金的拨款，令到对非牟利机构的捐款、以及对弱势社群的支援减少。

马会说，新民党建议增加足球博彩税，理论上将使马会向政府缴纳的税款由目前的250亿港元增加至超过310亿港元，在理论上将令马会的扣除经营成本前经营收益由150亿港元下跌60亿港元至90亿港元，锐减高达40%，导致盈余消失，甚至有更大可能会出现亏损，使马会无法为未来作出投资，为社会作出贡献。

马会称，香港的博彩税率为全球最高，较其他经营者高出15%至65%不等，虽然是唯一的合法博彩营运机构，但其实面对澳门与非法外围庄家的激烈竞争，而这些庄家不受监管，能以更佳的赔率、更多元的投注产品招徕生意，大幅增加足球博彩税，将彻底削弱马会的竞争力，并破坏马会行之已久的成功经营模式。

马会说，为维持竞争力并令香港的注额纳入合法渠道，马会最近已投资50亿港元于先进资讯科技系统，而未来五年更会进一步投放70亿港元于资讯科技系统、应用及建设，以及拨资150亿港元于香港及大湾区内马场的马房及顾客设施。增加足球博彩税将损害马会为可持续业务作出投资的能力，也令马会无法透过提升赛事奖金来促进世界级赛马产品，以及投资于马场顾客设施、资讯科技等关键项目，损害香港作为顶尖赛马地区的世界地位。

马会提到，马会慈善信托基金一直秉承负责任的方针及运用完善的金融投资策略管理每年来自马会的捐款，致力建设更美好社会，抱括于2011/12年度至2021/22年度期间，慈善信托基金捐款由17亿港元大幅增加至66亿港元，增长高达288%，而未来慈善信托基金会继续寻找在常规捐款以外的超大型项目予以捐助。

马会最后重申，有别于世界上大多数慈善组织，香港赛马会慈善信托基金没有可观的储备或捐款基金以作为大部分捐款的来源，一旦增加博彩税，将严重影响马会对非牟利机构的捐款、填补慈善和社会服务空隙的能力、对弱势社群的支援，也会波及马会对建设香港重要设施例如香港故宫博物馆、香港中文大学医学中心、香港科技大学校园等的捐献。