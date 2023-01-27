蔡英文正式宣布陈建仁任台行政院长 阁员名单未公布

台湾总统蔡英文星期五（1月27日）在记者会上正式宣布，前副总统陈建仁将接替苏贞昌，出任行政院长，但记者会并没有公布阁员名单。

据台湾中时新闻网报道，蔡英文在记者会上说，她非常肯定苏贞昌任内的贡献，这四年来面对百年大疫与极端气候，政府守住了非洲猪瘟、稳定了疫情也确保了供水问题。苏贞昌总是稳定政府与支持她的力量，过去做不到的，苏贞昌都化不可能为可能做到了，她对苏贞昌充满感激。也因为苏贞昌的忍辱负重，帮她扛住了许多压力，让她能够专注于国防、外交、两岸相关事务，相信台湾的历史也会为苏写下篇章：苏贞昌就是最有魄力、有执行力的行政院长。

蔡英文也说，苏贞昌已几次向她提出请辞，纵有再多的不舍，再精采的剧本也必须翻页，她宣布由陈建仁出任行政院长，为台湾打造下一阶段的目标。她期许新的内阁团队能够持续盘整，疫后的复苏步调，还有育儿、长照、扫毒、扫黑等民生举措，并且要提升农渔民的生计与农渔产竞争力，同时提升台湾基础建设，也要巩固台湾半导体优势并打造未来更具竞争力的体质。

蔡英文认为，面对变局与挑战，她不会看到悲观与困难而是要找到信心，并对陈建仁有信心。

新内阁团队的人事布局预计星期六（28日）前完成。行政院发言人罗秉成已公布，苏贞昌将在1月30日上午召开临时院会率内阁总辞，31日上午办理新、旧内阁交接仪式。