香港去年12月出口同比下降近三成 70年来跌幅最大

香港去年12月的出口同比下降28.9%，是自1950年代以来最大跌幅。

综合香港政府新闻网和彭博社报道，政府统计处星期四（1月26日）公布的数据显示，香港去年12月的出口为3481亿元（港元，下同，583.12亿新元），同比下跌28.9%，跌幅较11月进一步扩大，也远逊于经济学家预期的下跌23.4%。进口为3997亿元，同比下滑23.5%，是2008年全球金融危机以来最大跌幅。

就地区而言，香港去年12月对中国大陆、美国及欧盟的出口均大幅下跌。其中，对中国大陆出口同比下降30.4%，对美国出口下降26.7%，对德国出口则大降44.1%。在亚洲，香港对亚洲的整体出口货值同比下跌29.2%，其中，对日本和台湾的出口分别下降39.3%和34.4%。

港府认为，外部环境恶化及跨境陆路运输受阻严重拖累了商品出口。

彭博社的分析指，中国经济增长放缓、全球需求下降推动了香港进出口贸易下降，可能促使香港经济在去年陷入萎缩。

法国外贸银行(Natixis SA)在2023年1月估计，港府严格的冠病防控措施，加上疫情的其他影响可能会让香港在去年损失约270亿美元（354.19亿新元）的潜在经济增长。

展望未来，港府预计，全球增长疲弱，短期内将继续对香港的出口表现有负面影响。不过，跨境陆路运输在近期相关限制放宽后逐渐恢复，应该会抵消部分压力。