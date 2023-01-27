官方通报辽宁化工厂爆炸事故：安全管理存在重大漏洞

中国辽宁盘锦市化工厂春节前发生严重爆炸事故致13人死亡，中国国务院安全生产委员会日前通报事故调查，称暴露出事故企业安全管理存在重大漏洞、安全专项整治走过场等问题。

据央视新闻星期五（1月27日）报道，辽宁省盘锦浩业化工有限公司烷基化装置1月15日在维修过程中发生泄漏爆炸着火事故，共造成13人死亡、35人受伤，国务院安委会已对该起事故查处实行挂牌督办。

据安委会通报，初步调查显示，事故企业暴露出处理效益与安全的关系严重失衡、安全生产主体责任悬空、隐患长期得不到彻底消除、高风险检维修作业安全管理存在重大漏洞、安全专项整治走过场等突出问题。

通报指，事故发生在春节前夕和岁末年初安全生产重大隐患专项整治期间，造成重大人员伤亡，影响恶劣，教训深刻。各地区、有关部门和企业要进一步树牢安全发展理念，严格落实安全生产措施，聚焦防范化解重大安全风险，推进危化品安全风险治理各项任务落地落实。

通报要求，要立即组织开展化工装置设备带“病”运行专项排查整治，对重点环节部位的隐患，强化防控措施并及时整改，对可能引起中毒、火灾、爆炸等事故的隐患，立即处置、彻底消除。要持续深化危化品高风险装置设施安全诊断和整治提升，强化检维修作业安全管理，提升本质安全水平。

通报还提出，要全面开展安全风险排查，对重大危险源、潜在风险点、事故易发环节部位，逐一落实落细管控措施。要压实安全生产责任，加强应急值守和准备，严格安全督导和执法检查，全力以赴抓好春节前后安全生产工作，坚决遏制重特大事故，为经济社会发展营造良好安全环境。

