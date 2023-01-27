港府斥美驻港澳总领事言论失实 纯属危言耸听

香港特区政府星期四（1月26日）发声明严厉谴责美国驻港总领事梅儒瑞星期三（25日）在美国智库举办的研讨会上有关《香港国安法》，以及香港法治、权利和自由的不实言论和污衊抹黑，并指其言论失实，纯属危言耸听。

据《明报》报道，美国驻港澳总领事梅儒瑞（Gregory May）到港就任四个月，星期三受邀出席美国华府智库战略与国际研究中心（CSIS）主办的香港经济前景研讨会，并发表视频讲话。

他在讲话中提到，中国全国人大常委会上月就《香港国安法》释法，将扩大香港行政当局的权力且缺乏司法机构监察，可能进一步破坏香港司法独立。

梅儒瑞说，《香港国安法》的实施或影响香港公司运作及其员工，并提醒北京的行动或导致香港人才流失、影响香港国际金融中心的地位。

据港府新闻网星期四消息，港府在声明坚决反对任何对港府维护国家安全工作的偏颇评论。港府并再次强烈敦促美国政府立即停止不符合国际法和国际关系基本准则的行为，立即停止干涉香港事务。

对于梅儒瑞针对香港落实《香港国安法》的失实和无理指控，港府直斥纯属无事生非，危言耸听。

就梅儒瑞对中国全国人民代表大会常务委员会去年就《香港国安法》作出解释的肆意歪曲和蓄意抹黑，港府严正指出，全国人大常委会根据《中华人民共和国宪法》和《香港国安法》的相关规定行使解释权，是“一国两制”原则下的重要一环，体现法治原则。

全国人大常委会这次作出的立法解释，并不直接处理具体司法案件，而是厘清有关法律规定的含义和适用法律的依据，绝不存在损害香港法院受《基本法》保障的独立审判权和终审权的问题。这次释法并没有在这方面向行政长官授予额外权力，只是澄清该条款可以适用于处理有关海外律师的争议。

就《香港国安法》实施方面，港府重申，美国倡议某种背景的人士、机构或组织不应就其违法行为和活动受到法律制裁，等同给予其犯法特权，完全违反法治精神。《香港国安法》清楚列出所规定的四类危害国家安全罪行。只要严格遵守香港法律，无论是香港居民或海外旅客及投资者，都不会误坠法网。

港府说，《香港国安法》实施以来，社会回复稳定，加上与中国大陆金融紧密融合，投资者对香港市场更有兴趣，对香港的发展前景更具信心。香港一向依照《基本法》积极与世界不同国家和地区保持广泛联系和促进合作，但前提是对方必须尊重“一国两制”原则，不得抹黑或诋毁“一国两制”的成功实践。