港专家称若无疫情大暴发 2月中下旬可解除户外口罩令

香港政府专家顾问刘宇隆说，农历新年假期结束后，疫情若未出现大暴发，可在2月中下旬取消户外口罩令。

也是香港疫苗可预防疾病科学委员会主席的刘宇隆星期五（1月27日）上午在香港电台节目上说，农历新年假期结束后，再观察多两个星期，若未出现疫情大暴发，可逐步撤销仍维持的防疫措施，包括师生每日快测，陆港通关进行核酸检测可用快测取代，甚至取消，与世界流通看齐。

刘宇隆说，他相信确诊数字会回落，虽然中间会有反覆，但不会持续上升。口罩令可分三阶段解除：第一阶段是2月中下旬，室外空旷地方，不属大型人群聚集，可无需戴口罩令；第二阶段为3月左右取消室内口罩令；医院及院舍等处所的口罩令最后取消。

他说，取消口罩令后，预计流感及冠病个案会反复，冠病确诊个案或维持在近2000起或更低的水平，但不会岀现“后口罩海啸”。

刘宇隆认为，下星期一（30日）开始，确诊者无需隔离后，总体呈报阳性数字不会太准确，但无伤大雅，最关键是感染后的重症及死亡个案是否增加医疗负担，也需要继续监察病毒株是否有变异，医管局门诊及私家诊所可作监察。

他指出，疫情后的检讨工作，不单是有关疫症的应对，而是全方位检讨，可委任大法官负责展开疫情应对调查，检视医管局及政府部门的应对，利用大数据加强资讯流通，改善日后的隔离追踪工作。

他称，这次疫情揭示香港老人政策出现问题，传媒也应检讨是否报道虚假或误导讯息。

刘宇隆说，香港疫苗接种率高，预防重症及死亡个案的屏障牢固，社会应讨论是否要每年接种冠病疫苗，抑或集中资源投放在长者和残疾人士等高危群组。疫情将近结束，应严谨运用公共资源。