拜登夫妇在白宫举行农历新年招待会

美国总统拜登和第一夫人吉尔星期四（1月26日）晚上在白宫举行农历新年招待会。

据美国之音报道，拜登在红色扇子和金色“福”字的背景下发表讲话。他首先为过去几天发生在加利福尼亚州的枪击案遇难者祈祷并默哀，然后欢迎亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛民（AAPI）社区的成员。

拜登欢迎来宾出席，并称白宫犹如各位的家。他强调，随着反亚裔仇恨犯罪的增加，亚裔社区经历了深刻的仇恨、痛苦、暴力和损失，这种犯罪在一定程度上是由与冠病疫情相关的煽动性言论所致。

一名72岁亚裔美国人上星期六（21日）涉嫌在蒙特利公园杀害了11名亚裔。两天后，一名66岁亚裔美国人在半月湾杀害七人，死者包括华人和拉丁裔农场工人。

马里兰大学帕克分校（University of Maryland, College Park）美国研究与政府和政治教授贾内尔·黄（Janelle Wong）说，农历新年活动是白宫对亚裔美国人社区外联工作的一部分，是在震惊和悲伤的时刻，体现包容性的重要象征。

皮尤研究中心（Pew Research Center）的数据显示，美国有2200万人称自己是亚裔，或是拥有亚裔加上其他族群血统的人士，占总人口的7%，他们的祖先来自东亚、东南亚和印度次大陆的20多个国家。

美国总统拜登和第一夫人吉尔星期四（1月26日）晚上在白宫举行农历新年招待会，现场有舞狮助兴。（路透社）