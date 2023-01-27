新任行政院长陈建仁盼强化台湾经济、环境和社会韧性

台湾总统蔡英文星期五（1月27日）召开记者会，宣布前副总统陈建仁接替请辞的苏贞昌，出任行政院院长。陈建仁在会上公布新内阁三大目标，即强化台湾经济、环境和社会的韧性。

综合台湾《自由时报》《联合报》和中时新闻网报道，陈建仁说，国际情势近期剧烈改变，例如俄乌战争、亚太情势，从各层面冲击台湾的生存发展，在如此严峻时刻，在未来一年多时间，强化台湾经济韧性、环境韧性、社会韧性是新内阁很重要的三个目标。积极照顾人民生活，让台湾成为2300万人民幸福生活、团结共好的“国家”，是新内阁最重要的使命。

陈建仁坦言，蔡英文向他征询出任行政院长时，他确实相当犹豫，因为必须放下手上重要的学术研究工作，还有许多国际学术交流合作计划要进行，且诚然要延续苏贞昌如此杰出的成绩，他也担忧自己无法挑下如此重担。但全球与台湾都面临疫后坚韧重建的必要性与挑战之际，大家必须放下自我，思考该如何承担为台湾付出。

陈建仁强调，如今在蔡英文任期的最后一里路，需要他来共同承担的时候，他有一种“义无反顾”的心情，在“国家”有需要时，非常乐于贡献自己的专长。

苏贞昌在记者会上说，政府这四年走过非洲猪瘟与百年大疫等考验，在他任内确实有很多地方做得不够好，但大家都很努力。

苏贞昌指出，以陈建仁“暖男”的性格特质，极其丰富的学经历，还有跟蔡英文的配合默契等，一定能为台湾打造出更好更大的建设，他也要对陈建仁喊话“要加油唷！”，未来若有任何需要帮忙，他也乐于给予协助，也相信陈建仁会做得非常好。

民进党立法院党团总召柯建铭说，陈建仁对政策很熟悉，善于沟通，“对于政治，也没有大家想像的外行”。他还说，陈建仁形象温暖坚韧，在野党要做任何“攻击”，也能轻易化解。

时代力量说，苏贞昌团队任内忽略了黑金涉政、网军横行等问题，期许陈建仁带领新内阁开创新局面，承担下阶段的政府治理挑战。

民众党立法院党团声明说，如今，拖了两个月的歹戏终于落幕，走了傲慢的苏贞昌，希望接任的陈建仁能真正做到温柔坚韧，而非一滩烂泥。