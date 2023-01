台新内阁成型 游盈隆：蔡英文要在剩余任期贯彻权力意志

台湾前副总统陈建仁接任行政院长,前桃园市长郑文灿有望担任行政院副院长。台湾民意基金会董事长游盈隆说,“陈郑配”传达了一个清楚且重要的讯息,总统蔡英文要在剩余任期内全面贯彻其权力意志,不论任何风险或阻挡。

游盈隆星期四(1月26日)在脸书发文说,歹戏拖棚的内阁改组,从去年11月到现在整整两个月,随着陈建仁确定出任行政院长后,已见雏形。而传闻中备受关注和质疑的陈建仁、郑文灿搭档出任正副院长,也似乎大势底定。

游盈隆写道,有关内阁改组的各式各样讯息已满天飞,人们看得眼花缭乱,其中不乏政府的置入性行销,为新官上任擦脂抹粉,好话说尽,彷彿这是总统蔡英文所能端出的最丰盛菜肴,所能推出的最佳人事安排,简直就是电影捍卫战士(Top Gun)剧中所说的“菁英中的菁英”(The best of the best)。“但能取信多少人?就不得而知了”。

游盈隆说,稍见过世面的人都知道,表面的说词往往不是真实的,尤其在政治的世界。“那我们又该如何解读这一场权力大戏呢?陈郑配究竟释出了什么讯息?我的观察是,陈郑配传达了一个清楚且重要的讯息,那就是总统蔡英文要在剩余任期内全面贯彻其权力意志,不论任何风险或阻挡”。

游盈隆认为,一言以蔽之,总统蔡英文蔡遭遇2022羞辱性地方选举挫败,辞去党主席两个月后,现在已经要高唱“重出江湖”,而且是原汁原味的她,完全没改变。

他指出,从许多蛛丝马迹可看出,总统蔡英文钢铁般的权力意志已经浮现。在剩不到16个月的任期中,她觉得她还有很多想做要做的事情,她渴望站上第一线,指挥全局,就像(前行政院长)林全内阁时代;她不愿再像苏贞昌内阁时代那样,不能为所欲为,太痛苦了。

游盈隆说,为达到这个目标,总统蔡英文至少不能跛脚,“她痛恨被说成跛脚,因此必须牢牢掌握行政大权”;因此,必须派出真正可信任的心腹出任行政院正副院长,“那怕这两个人的罩门已经洞开”。

游盈隆说,总统蔡英文将运用一切可用的政治资源去整合已经松动的党内各派系势力,她相信自己办得到,“因为在她眼中,这个党靠执政价值(权位和利益)去整合,远比靠价值理念有效多了”,而且早已屡试不爽。权力中心必须巩固,党内务必定于一尊,至于是哪一尊,大家心照不宣。